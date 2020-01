Pardais são como cantores profissionais: também têm momentos de auge e declínio em suas carreiras. Entre pássaros, é comum que o canto de um macho invasor sirva como alerta de perigo.

Só que pardais mais velhos colocam menos banca usando o gogó que os mais novos. Cientistas descobriram isso colocando 35 pardais para ouvir sons de rivais com 2 ou 10 anos de idade.

As cobaias se mostraram preocupadas com ruídos dos jovens, se aproximando da fonte sonora para investigá-los. A voz dos anciões, porém, não gerou a mesma comoção. O próximo passo é descobrir se ter um tom idoso afeta o match com as fêmeas.