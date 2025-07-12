Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

As figueiras podem beneficiar o clima ao transformar dióxido de carbono em pedra

Essas árvores imensas funcionam como uma prisão de CO2 e garantem que o gás fique fora da atmosfera por mais tempo.

Por Manuela Mourão 12 jul 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia de Figueiras.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após publicidade
As figueiras podem beneficiar o clima ao transformar dióxido de carbono em pedra Priorizar nos meus resultados Google

É uma das primeiras coisas que você aprende sobre árvores: elas armazenam o dióxido de carbono do ar e, em troca, nos garantem oxigênio. O que talvez tenha ficado para trás é que nem todas as árvores são iguais quando se trata de armazenar carbono. Algumas plantas possuem a habilidade de transformar o CO₂ em pedra.

Agora, um novo estudo descobriu que três espécies de figueira podem cristalizar o carbono, e busca entender como as plantas podem oferecer benefícios climáticos adicionais por meio desse processo de sequestro de carbono.

Como outras árvores, as figueiras absorvem CO₂ da atmosfera. Mas em vez de armazenar o carbono apenas na forma de compostos orgânicos como celulose, essas árvores também convertem parte do gás em um cristal chamado oxalato de cálcio. 

Esse composto pode ser transformado por bactérias em carbonato de cálcio – o mesmo material presente em pedras como calcário e giz. Uma vez em forma mineral, o carbono permanece no solo por muito mais tempo, mesmo depois da morte da árvore.

Siga
Continua após a publicidade

“Uma grande parte da árvore se transforma em carbonato de cálcio acima do solo”, explicou Mike Rowley, líder da pesquisa, para a New Scientist. “Também encontramos estruturas inteiras de raízes praticamente fossilizadas no solo, onde não se esperaria essa concentração.”

A descoberta foi feita por meio de um método diferente: os pesquisadores aplicaram ácido clorídrico diluído nas árvores e observaram a formação de bolhas — um sinal de liberação de CO₂ a partir do carbonato de cálcio.

Continua após a publicidade

Em seguida, analisaram o solo ao redor das árvores e se surpreenderam ao encontrar o composto mineral em profundidades inesperadas. “Ainda estou meio atônito com o quanto o carbonato de cálcio penetrou profundamente na madeira”, afirmou Rowley. “Achei que seria um processo superficial.”

Continua após a publicidade

Embora outras espécies, como a árvore iroko, da África tropical, também apresentam esse fenômeno, as figueiras têm uma vantagem adicional: produzem alimento. Isso abre caminho para projetos de reflorestamento que unam segurança alimentar e mitigação das mudanças climáticas.

Ainda são necessárias mais análises para quantificar o potencial de sequestro de carbono dessas árvores, avaliar o consumo de água e entender como elas reagem a diferentes condições climáticas. 

Continua após a publicidade

“Se conseguirmos incorporar figueiras em futuros projetos de reflorestamento, elas podem se tornar ao mesmo tempo fonte de alimento e sumidouro de carbono”, diz Rowley.

Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
árvore
DIÓXIDO DE CARBONO
figo
Flores e Plantas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).