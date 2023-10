Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de outubro

Depois da academia



Projeto Move Plus Pro

O que é Um gadget que promete eliminar dores nas articulações – incluindo aquelas que aparecem depois de fazer musculação, pedalar ou correr. Basta colocá-lo na área afetada (ele tem uma fita que se ajusta a qualquer parte do corpo), apertar um botão e o aparelho dispara 18 feixes de laser infravermelho que penetram nos músculos e juntas, reduzindo a inflamação. Segundo o fabricante, bastam 15 minutos de uso para suprimir totalmente a dor.

Quanto já arrecadou US$ 1,4 milhão

Chance de rolar 4/5

Gás infinito

Projeto NitroPress DS

O que é Uma máquina para gaseificar bebidas que não precisa de cartuchos. As máquinas tradicionais, como a SodaStream, usam refis de CO2, que custam caro. Esta é diferente: em vez de CO2, ela usa nitrogênio, que extrai do próprio ar. Ao ser injetado (em café, água, sucos, drinques etc.), o nitrogênio forma bolhas menores que as do CO2, deixando a bebida cremosa.

Quanto já arrecadou US$ 330 mil

Chance 4/5

