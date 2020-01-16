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Ciência

Terópode encontrado na Austrália é o maior já descoberto no país

A aparência do "Australovenator wintonensis" é parecida com a do seu primo, o velociraptor. Veja também quais outros dinos viveram no país.

Por Carolina Fioratti 16 jan 2020, 18h50 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
 (Matt A. White, Phil R. Bell, Alex G. Cook, David G. Barnes, Travis R. Tischler,Brant J. Bassam,David A. Elliott/Creative Commons)
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Terópode encontrado na Austrália é o maior já descoberto no país Priorizar nos meus resultados Google

Um antigo morador australiano foi desenterrado ー e esse é dos grandes. Arqueólogos do campo de dinossauros Winton, em Queensland, identificaram fósseis encontrados na região como provenientes do Australovenator wintonensis, uma espécie de terópode. Ele foi classificado como o maior carnívoro já encontrado no país. 

Os mais de 15 pedaços do dino foram descobertos em 2017, mas os pesquisadores ainda estavam analisando qual era sua espécie de origem. Ossos de Australovenator já haviam sido encontrados em 2006, mas os atuais são bem maiores: eles possuem, aproximadamente, dois metros de altura e entre cinco e sete metros de comprimento. 

“Demos uma boa olhada em todos os fragmentos e foi quando fiquei bastante empolgado, porque começamos a encontrar os extremos dos ossos que se assemelhavam a um terópode, extremamente raros”, explicou o pesquisador principal Matt White à ABC News. Este é apenas o terceiro terópode já identificado na Austrália.

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No sítio, havia duas vértebras parciais, ossos das mãos e pés e outros fragmentos não identificados. Sua aparência é semelhante a de um Velociraptor (que nem aqueles do filme Jurassic Park) porém com garras nas mãos. Essa característica sugere que o dinossauro era um predador, e provavelmente se alimentava de herbívoros quadrúpedes.

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Os terópodes (subordem à qual os famosos T-Rex pertencem) eram bípedes e carnívoros. Aves também englobam esse grupo – mas ainda não se sabe se sabe se o antigo morador de Queensland tinha penas.

Mas os Australovenators não foram os primeiros a aparecer na Austrália. No mapa abaixo, contamos o número vezes em que dinossauros apareceram em cada um dos estados australianos, bem como as respectivas espécies que habitaram o país. Confira:

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Dino_australiano_mapa3
(Andy Faria/Superinteressante)

Legenda:

1 – Australovenator – Período Cretáceo* – Carnívoro

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2 – Austrosaurus – Período Cretáceo – Herbívoro

3 – Diamantinasauru – Período Cretáceo – Herbívoro

4 – Minmi – Período Cretáceo – Herbívoro

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5 – Muttaburrasaurus – Período Cretáceo – Herbívoro

6 – Rhoetosaurus – Período Jurássico** – Herbívoro

7 – Skartopus – Período Cretáceo – Carnívoro

8 – Wintonopus – Período Cretáceo – Herbívoro

9 – Wintonotitan – Período Cretáceo – Herbívoro

10 – Fulgurotherium – Período Cretáceo – Herbívoro

11 – Rapator – Período Cretáceo – Carnívoro

12 – Walgettosuchus – Período Cretáceo – Não se sabe se era carnívoro ou herbívoro

13 – Atlascopcosaurus – Período Cretáceo – Herbívoro

14 – Leaellynasaura – Período Cretáceo – Herbívoro

15 – Qantassaurus – Período Cretáceo – Herbívoro 

16 – Serendipaceratops – Período Cretáceo – Herbívoro

17 – Timimus – Período Cretáceo – Onívoro 

18 – Kakuru – Período Cretáceo – Onívoro

19 – Ozraptor – Período Jurássico – Carnívoro

*Período Cretáceo – Período da era Mesozoica, entre 250 e 65 milhões de anos atrás.

**Período Jurássico – Período da era Mesozoica que antecede o Cretáceo e é posterior ao Triássico. 

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TAGS:
arqueologia
Austrália
Dinossauros
jurassic park
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velociraptor
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