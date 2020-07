Óvulos atraem certos espermatozoides mais do que outros

O fluido folicular, líquido rico em nutrientes que envolve o óvulo, tem influência direta na fecundação. Isso porque os espermatozoides de alguns homens podem ser mais atraídos pelo tal líquido que de outros.

Foi o que pesquisadores ingleses perceberam após analisar fluido e esperma de 16 casais em tratamento de fertilidade. Nos testes, o líquido folicular das mulheres era exposto quatro vezes, duas ao esperma do parceiro e duas ao de outro participante.

Depois disso, cientistas contavam o número de espermatozoides que ficavam acumulados no fluido. A quantidade de esperma atraído em cada situação variou em até 18%.

Os resultados do estudo foram aleatórios: ao contrário do que os cientistas suspeitavam, o fato de um certo espermatozoide pertencer à cara-metade da dona do óvulo não tornava sua vida mais fácil.

Moral da história? Óvulos tendem a atrair com mais afinco espermatozoides que julgam mais compatíveis, seja qual for a sua procedência. A seleção natural, afinal, nunca foi romântica.