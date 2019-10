Orgasmo feminino pode ter evoluído para estimular a ovulação

O prazer feminino permaneceu no escuro durante muito tempo. Até hoje, a ciência ainda não entende completamente a função do orgasmo nas mulheres, mas pesquisas recentes têm ajudado a compreender o papel evolutivo do prazer. Um novo estudo, feito pela Universidade de Viena, indica que o orgasmo em mamíferos pode desencadear a ovulação durante o sexo.

É bem mais fácil entender como esse mecanismo funciona em homens. Neles, o clímax tem relação direta com a liberação de espermatozoides para a fecundação. Nas mulheres, o orgasmo parece não ter ligação com a reprodução da espécie— mas só parece.

Algumas pesquisas sugerem que a contração do útero durante o orgasmo ajuda a transportar o esperma, aumentando as chances de gravidez. Além disso, outras teorias dizem que o prazer estimula a mulher a ter relações sexuais e se conectar com o parceiro, e por isso teria se perpetuado por tanto tempo. Mas como ele surgiu? A nova pesquisa indica que ele pode ser resquício de um reflexo reprodutivo ainda presente em outros mamíferos.

A equipe de pesquisadores austríacos já havia analisado 41 espécies de mamíferos em estudos anteriores. Desses animais, 15 possuem ovulação por reflexo, ou seja, liberam óvulos durante o sexo.

Um desses mamíferos é o coelho. No novo experimento, os cientistas forneceram aos animais o antidepressivo fluoxetina (Prozac). Ele reduz consideravelmente as chances de chegar ao orgasmo – inclusive em humanos.

Os coelhos receberam a droga durante duas semanas. Durante esse período, a taxa de ovulação das fêmeas caiu 30%. De acordo com Mihaela Pavlicev, autora do estudo, é possível que tanto o orgasmo quanto a ovulação durante o sexo estivessem ligados ao mesmo mecanismo cerebral em nossos ancestrais.

Os cientistas não sabem se os coelhos ou outros animais sentem a mesma coisa que humanos no momento da ejaculação ou ovulação. Atualmente, não há evidências que indiquem que o orgasmo interfere na ovulação de mulheres. Então se você é mulher e tem orgasmos até hoje, agradeça às suas ancestrais.