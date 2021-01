Pesquisadores encontram 119 esqueletos em torre mortuária asteca no México

119 esqueletos foram encontrados em Huey Tzompantli, uma torre mortuária subterrânea construída por astecas na Cidade do México entre os anos de 1486 e 1502 – e investigada pela ciência desde 2015.

Após a descoberta, assinada por arqueólogos do Instituto de Antropologia e História do México, o total de caveiras no local saltou para 600.

Acredita-se que a tal torre seja um anexo de um templo dedicado a Huitzilopochtli. O deus asteca do Sol, da guerra e do sacrifício humano era muito cultuado na então capital do império asteca, Tenochtitlán – atual território da Cidade do México.