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Ciência

Plantas emitem sons ultrassônicos em rajadas rápidas quando estressadas

Falta de água, um corte no caule... Os sofrimentos fazem com que vegetais emitam sons – que nós não conseguimos ouvir, mas insetos e ratos escutam.

Por Alexandre Carvalho 6 abr 2023, 18h34 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Foto de homem regando plantas dentro de casa.
 (DuKai photographer/Getty Images)
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Plantas emitem sons ultrassônicos em rajadas rápidas quando estressadas Priorizar nos meus resultados Google

O mundo vegetal não é esse silêncio absoluto, só quebrado pela ação do vento nas folhas ou de abelhas zumbindo próximas. Plantas com “sede” ou “feridas” podem murchar e empalidecer, mas agora sabemos que elas também emitem sons quando passam por situações de estresse. 

Nessas ocasiões, elas podem produzir muitos estalos em staccato (notas muito curtas), aos quais as criaturas próximas podem responder. É o que aponta um novo estudo. “Quando essas plantas estão em boa forma, elas emitem menos de um som por hora, mas quando estressadas emitem muito mais, às vezes de 30 a 50 por hora”, afirma o professor Lilach Hadany, biólogo evolucionista da Universidade de Tel Aviv.

De 40 a 80 kHz, esses sons são muito agudos para o ouvido humano, que atua numa faixa de cerca de 20 kHz. Mas insetos como mariposas e pequenos mamíferos, incluindo ratos, podem detectar essas frequências, levantando a possibilidade de que os ruídos possam influenciar seu comportamento. Ou seja, os sons ultrassônicos emitidos pelas plantas podem ajudar a moldar seus ecossistemas.

“Eles [os sons] são potencialmente importantes porque outros organismos talvez tenham evoluído para ouvir esses sons e interpretá-los”, acrescenta Hadany. Essas emissões sonoras podem, por exemplo, ser úteis para criaturas próximas, talvez chamando atenção para de quais plantas os animais se alimentam ou onde os insetos devem depositar seus ovos. 

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Não está claro o que cria os sons, mas os autores suspeitam de um processo chamado cavitação, em que as colunas de água em caules de plantas desidratadas se quebram, gerando bolhas de ar.

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