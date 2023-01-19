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Ciência

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em janeiro

George Orwell no colégio interno, um passeio dentro das pirâmides, os primeiros dias da pandemia, Civilization em versão 4K - e a história de Selma van de Perre, que sobreviveu a um campo de concentração para mulheres

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jan 2023, 08h00 | Atualizado em 14 mar 2024, 11h34
Capa do livro 'Tantas, tantas eram as alegiras' em fundo liso roxo azulado.
 (Minotauro/Montagem sobre reprodução)
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A infância de George Orwell

Quando Eric Arthur Blair tinha oito anos de idade, em 1911, a família o mandou para um colégio interno. Foi horrível. Ele sofria bullying por ser pobre, apanhava do diretor, tinha medo de fracassar na vida. Eric se tornaria escritor, com o nome artístico de George Orwell. E em 1940 publicou um livro contando tudo. Que, agora, virou história em quadrinhos.

Tantas, Tantas Eram As Alegrias. R$ 45.

Frame de Age of Empires.
(Divulgação/Reprodução)

A civilização em 4K

Siga

No simulador Age of Empires, você cria e comanda sociedades ao longo da história. O segundo jogo da série se passa na Idade Média e inclui diversos povos, dos incas aos sarracenos. O game foi lançado em 1999, para Windows – e agora está chegando aos consoles Xbox em versão totalmente refeita, com gráficos em alta definição (no Series X, em 4K). Dá para jogar com o controle ou conectar teclado e mouse, como no PC.

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Age of Empires II: Definitive Edition. Lançamento dia 31/01. Grátis no serviço Xbox Game Pass.

Captura de tela da navegação pelo interior da Grande Pirâmide de Gizé.
(Harvard University/Reprodução)

Por dentro do Egito Antigo

A Grande Pirâmide de Gizé tem 146 metros de altura – durante 3.800 anos, foi a estrutura mais alta do mundo. Neste site, criado pela Universidade Harvard, também dá para ver como ela é por dentro: basta clicar para ir andando pelos aposentos e corredores, em 3D (ao estilo Google Street View). O passeio inclui áreas fechadas, onde turistas não podem entrar, e também dá acesso a museus e tumbas – incluindo a de Tutancâmon.

Digital Giza. Grátis. giza.mused.org/en/tours/

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Capa do livro 'Sem fôlego' em fundo liso azul marinho.
(Companhia das Letras/Montagem sobre reprodução)

Como tudo começou

Foi com uma mensagem no WeChat, o equivalente chinês do WhatsApp, às 17h43 do dia 30 de dezembro de 2019: “Sete casos confirmados de Sars no Mercado de Huanan”, escreveu a médica Wenliang Li a alguns colegas. “Não circulem esta informação fora do grupo.” Neste livro, o jornalista americano David Quammen conta a história da Covid de um ângulo inédito: vista de dentro, pelos médicos e cientistas que a descobriram.

Sem Fôlego. R$ 129 (no Kindle, R$ 45).

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Retrato de Selma van de Perre.
(Divulgação/Reprodução)

“Quando descemos do trem, fomos recebidas por oficiais da SS com chicotes e cães”,

escreve a holandesa Selma van de Perre, hoje com 100 anos, neste livro em que conta sua vida como prisioneira no campo de concentração de Ravensbruck, na Alemanha – que reuniu 132 mil mulheres e crianças, das quais 90 mil foram executadas ou morreram de fome e doenças.

Meu Nome é Selma. R$ 30.

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