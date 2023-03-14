Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Populações indígenas da Amazônia desenvolveram resistência à doença de Chagas

Apesar de ser endêmica na região, a doença é rara em populações nativas graças a mutações genéticas que surgiram há 7,5 mil anos

Por Maria Clara Rossini 14 mar 2023, 18h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Foto da tribo Kayapó.
 (Paulo Amorim/Getty Images)
Continua após publicidade
Populações indígenas da Amazônia desenvolveram resistência à doença de Chagas Priorizar nos meus resultados Google

A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que usa o inseto “barbeiro” como vetor. O contato com as fezes desse animal pode causar febre, mal estar e – se não for tratada – morte. O segredo é que o microrganismo se aloja nos músculos cardíaco e digestivo dos humanos, causando o inchaço dos órgãos. Estima-se que 7 milhões de pessoas estejam contaminadas com Chagas na América Latina, mas a doença é rara entre populações indígenas que vivem na Amazônia.

A razão para isso está em três genes: PPP3CA e DYNC1I1, que estão associados à resposta imune contra o Trypanosoma cruzi, além do NOS1AP, que influencia em como o corpo irá reagir a picadas de insetos. Um estudo publicado no periódico Science Advances descobriu que as populações nativas possuem variantes desses genes que parecem proteger contra a doença de Chagas.

Continua após a publicidade

Trata-se da primeira evidência de seleção natural causada por um patógeno nas Américas. A pesquisadora Tábita Hünemeier, que estuda genética de populações na Universidade de São Paulo (USP), se perguntou se alguma pandemia já havia deixado marcas no genoma de populações indígenas. 

Continua após a publicidade

É o clássico processo de seleção natural: em uma população que não possui essas variantes, todos os indivíduos estão suscetíveis à doença. Daí, nasce uma ou outra pessoa com mutações que as tornam um pouco mais resistentes. Essas pessoas têm mais chances de sobreviver e passar seus genes adiante – transmitindo a resistência para seus descendentes. Com o tempo, as variantes se espalham entre boa parte da população.

Siga

Para verificar essa hipótese, Hünemeier e a equipe de pesquisadores da USP usaram o Human Genome Diversity Project, um banco de dados criado pela Universidade de Stanford que reúne o genoma de mil indivíduos de 52 grupos étnicos diferentes. A equipe avaliou o genoma de 118 pessoas, pertencentes a 19 grupos nativos da Amazônia (Kayapó Xikrin e Parakanã, por exemplo). Esses genomas foram comparados com outros dois grupos: 35 indivíduos do México e América Central; e 231 pessoas da Ásia Oriental.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores buscaram por diferenças entre esses genomas – algo que sugerisse um processo de seleção natural específico da Amazônia. Foi aí que o trio de genes se destacou. Hünemeier percebeu que, apesar de ser uma doença endêmica do Brasil, as populações indígenas não parecem ser muito afetadas. É provável que eles forneçam algum tipo de proteção contra a doença de Chagas.

Uma outra evidência corrobora com essa hipótese. Os pesquisadores fizeram um mapa de regiões com alta frequência das variantes genéticas, e então compararam com o mapa das zonas de endemia da doença, onde observam-se mais casos. Eles verificaram que essas duas zonas quase não se sobrepõem. Isso significa que, nas regiões de prevalência do gene, as pessoas de fato ficam menos doentes.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores estimam que a seleção dessas variantes começou há 7,5 mil anos, quando a doença de Chagas provavelmente ainda afetava essas populações. O caso de infecção mais antigo pelo Trypanosoma cruzi foi encontrado em uma múmia de 9 mil anos, enquanto o caso mais antigo do Brasil data de 7 mil anos atrás.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Amazônia
doença
Genética
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).