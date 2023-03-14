Populações indígenas da Amazônia desenvolveram resistência à doença de Chagas

A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que usa o inseto “barbeiro” como vetor. O contato com as fezes desse animal pode causar febre, mal estar e – se não for tratada – morte. O segredo é que o microrganismo se aloja nos músculos cardíaco e digestivo dos humanos, causando o inchaço dos órgãos. Estima-se que 7 milhões de pessoas estejam contaminadas com Chagas na América Latina, mas a doença é rara entre populações indígenas que vivem na Amazônia.

A razão para isso está em três genes: PPP3CA e DYNC1I1, que estão associados à resposta imune contra o Trypanosoma cruzi, além do NOS1AP, que influencia em como o corpo irá reagir a picadas de insetos. Um estudo publicado no periódico Science Advances descobriu que as populações nativas possuem variantes desses genes que parecem proteger contra a doença de Chagas.

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Trata-se da primeira evidência de seleção natural causada por um patógeno nas Américas. A pesquisadora Tábita Hünemeier, que estuda genética de populações na Universidade de São Paulo (USP), se perguntou se alguma pandemia já havia deixado marcas no genoma de populações indígenas.

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É o clássico processo de seleção natural: em uma população que não possui essas variantes, todos os indivíduos estão suscetíveis à doença. Daí, nasce uma ou outra pessoa com mutações que as tornam um pouco mais resistentes. Essas pessoas têm mais chances de sobreviver e passar seus genes adiante – transmitindo a resistência para seus descendentes. Com o tempo, as variantes se espalham entre boa parte da população.

Para verificar essa hipótese, Hünemeier e a equipe de pesquisadores da USP usaram o Human Genome Diversity Project, um banco de dados criado pela Universidade de Stanford que reúne o genoma de mil indivíduos de 52 grupos étnicos diferentes. A equipe avaliou o genoma de 118 pessoas, pertencentes a 19 grupos nativos da Amazônia (Kayapó Xikrin e Parakanã, por exemplo). Esses genomas foram comparados com outros dois grupos: 35 indivíduos do México e América Central; e 231 pessoas da Ásia Oriental.

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Os pesquisadores buscaram por diferenças entre esses genomas – algo que sugerisse um processo de seleção natural específico da Amazônia. Foi aí que o trio de genes se destacou. Hünemeier percebeu que, apesar de ser uma doença endêmica do Brasil, as populações indígenas não parecem ser muito afetadas. É provável que eles forneçam algum tipo de proteção contra a doença de Chagas.

Uma outra evidência corrobora com essa hipótese. Os pesquisadores fizeram um mapa de regiões com alta frequência das variantes genéticas, e então compararam com o mapa das zonas de endemia da doença, onde observam-se mais casos. Eles verificaram que essas duas zonas quase não se sobrepõem. Isso significa que, nas regiões de prevalência do gene, as pessoas de fato ficam menos doentes.

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Os pesquisadores estimam que a seleção dessas variantes começou há 7,5 mil anos, quando a doença de Chagas provavelmente ainda afetava essas populações. O caso de infecção mais antigo pelo Trypanosoma cruzi foi encontrado em uma múmia de 9 mil anos, enquanto o caso mais antigo do Brasil data de 7 mil anos atrás.

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