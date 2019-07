Por dentro dos planetas

TERRESTRES São feitos de rochas e metais – materiais pesados, geralmente em estado sólido. A matéria está distribuída em três camadas principais: a crosta, que pode ser comparada à casca de uma fruta, o manto, que seria a polpa, e o núcleo, o “caroço” planetário. QUEM SÃO: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. GASOSOS São feitos principalmente de gases, que assumem diferentes estados físicos dependendo da temperatura e da pressão. Quem caísse de páraquedas em Júpiter ou Saturno entraria em uma atmosfera gasosa, que fica densa até virar líquido. O núcleo é feito de gelo e metais. QUEM SÃO: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Mercúrio

O planeta mais próximo do Sol foi formado com muito material pesado, como o ferro. Por isso, o núcleo, feito desse material e de níquel, ocupa 75% do planeta. Como Mercúrio também é o menor dos planetas, ele perde calor para o espaço mais rápido que os outros.

Vênus

Tem composição, estrutura e tamanho quase iguais aos da Terra. Só que lá as nuvens são de ácido sulfúrico. Até 96% do ar é gás carbônico, o que faz a temperatura ficar sempre perto de 465 °C. A pressão atmosférica é superintensa, igual à que suportaria um submarino a 900 m de profundidade.

Terra

Único planeta conhecido com vida e água líquida na superfície, tem temperaturas relativamente amenas e uma atmosfera que o protege dos raios do Sol. A parte externa do núcleo é líquida. Mas, no centro do planeta, em altíssima pressão, a liga de ferro e níquel tem estado sólido.

Marte

A cor do planeta vermelho se deve ao pó de ferrugem espalhado por toda parte. No passado, Marte deve ter tido movimento de placas tectônicas e grande quantidade de líquido na superfície. No subsolo, a exploração recente indica que pode haver água congelada.

Júpiter

É colorido por nuvens feitas de água, amônia e hidrosulfito de amônia – todas substâncias usadas em produtos de limpeza! Abaixo delas há um imenso oceano de hidrogênio e hélio líquidos. No interior, a temperaturas altíssimas, o hidrogênio se comporta como um metal e conduz energia.

Saturno

Amarelado pelas nuvens de enxofre, Saturno parece com Júpiter, mas tem uma camada de hidrogênio metálico proporcionalmente menor. Seus anéis, feitos de gelo e rochas que medem entre alguns centímetros e 1 km, têm espessura de apenas 1,5 km.

Urano

Tem nuvens feitas de metano, que dá cor azul-pálida ao planeta. Se pudéssemos viajar ao interior de Urano, veríamos o metano se tornar pastoso e então incrivelmente sólido, por causa do aumento da densidade e da pressão. Seu interior é feito de várias substâncias em forma de gelo.

Netuno

Parece com Urano, com a diferença de ser 24% mais denso. Assim como seu irmão planetário, Netuno tem atmosfera extensa, rica em hidrogênio e hélio. Como no caso de Urano, especula-se que o centro de Netuno seja na verdade um núcleo sólido, formado de gelo e rochas.