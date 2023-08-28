Porque gatos gostam de atum? Cientistas podem ter descoberto a resposta

Em um estudo publicado no periódico Chemical Senses, cientistas mostram que os gatos têm papilas gustativas capazes de detectar umami – um dos cinco sabores “básicos” além de doce, azedo, amargo e salgado. Acontece que o atum é rico em substâncias umami, e os gatos têm receptores sintonizados para procurar essa iguaria em meio a outros sabores.

Gatos são essencialmente carnívoros, sua dieta é baseada em carne e todos os nutrientes de que precisam estão nela – então eles precisam saber do gosto da carne. Por causa disso, a evolução ajustou seu paladar para uma abordagem minimalista: eles têm cerca de 500 papilas gustativas, pouco comparado às nossas 9 mil. Também não conseguem sentir o gosto doce e tem só uma fraca percepção do amargo.

Mas se eles ficam para trás nesses dois, no umami eles não erram. Além de terem todo o aparato biológico em suas línguas para detectar o sabor, os pesquisadores conduziram testes mostrando que os gatos sentem esse gosto de forma diferente.

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Sabendo que eles são capazes de sentir esse gosto, os cientistas conduziram testes para saber dos gostos dos gatinhos. Eles colocaram duas tigelas de água à disposição de 24 felinos. Uma continha várias combinações de moléculas responsáveis pelo umami; a outra era um pote de água comum.

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Deixando os gatos livres para experimentar e decidir qual pote preferiam, os pesquisadores perceberam que os bichanos gostavam mais das tigelas com moléculas encontradas em alimentos ricos em umami, sugerindo que este sabor – acima de todos os outros – é o principal atrativo para eles.

Isso não é tudo. Os gatos mostraram uma preferência ainda mais específica por tigelas contendo histidina e monofosfato de inosina – compostos muito encontrados no atum. Aparentemente, eles conferem o toque ideal de umami para um alimento cair na graça dos gatinhos.

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A pesquisa foi financiada pela Mars Petcare, responsável por marcas como Pedigree e Whiskas – cinco dos sete pesquisadores também são funcionários da empresa. Os resultados podem ser aplicados no ramo, com rações e medicamentos mais atrativos aos bichinhos.

Qualquer um que já tentou dar remédio para um gato sabe o quanto a tarefa pode ser complicada, mas se o comprimido tiver gostinho de peixe, talvez você saia ileso.

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