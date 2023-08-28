Porque gatos gostam de atum? Cientistas podem ter descoberto a resposta
As papilas gustativas dos felinos são sensíveis ao sabor umami, o que o torna o atum, rico nesse gosto, extremamente apetitoso.
Em um estudo publicado no periódico Chemical Senses, cientistas mostram que os gatos têm papilas gustativas capazes de detectar umami – um dos cinco sabores “básicos” além de doce, azedo, amargo e salgado. Acontece que o atum é rico em substâncias umami, e os gatos têm receptores sintonizados para procurar essa iguaria em meio a outros sabores.
Gatos são essencialmente carnívoros, sua dieta é baseada em carne e todos os nutrientes de que precisam estão nela – então eles precisam saber do gosto da carne. Por causa disso, a evolução ajustou seu paladar para uma abordagem minimalista: eles têm cerca de 500 papilas gustativas, pouco comparado às nossas 9 mil. Também não conseguem sentir o gosto doce e tem só uma fraca percepção do amargo.
Mas se eles ficam para trás nesses dois, no umami eles não erram. Além de terem todo o aparato biológico em suas línguas para detectar o sabor, os pesquisadores conduziram testes mostrando que os gatos sentem esse gosto de forma diferente.
Sabendo que eles são capazes de sentir esse gosto, os cientistas conduziram testes para saber dos gostos dos gatinhos. Eles colocaram duas tigelas de água à disposição de 24 felinos. Uma continha várias combinações de moléculas responsáveis pelo umami; a outra era um pote de água comum.
Deixando os gatos livres para experimentar e decidir qual pote preferiam, os pesquisadores perceberam que os bichanos gostavam mais das tigelas com moléculas encontradas em alimentos ricos em umami, sugerindo que este sabor – acima de todos os outros – é o principal atrativo para eles.
Isso não é tudo. Os gatos mostraram uma preferência ainda mais específica por tigelas contendo histidina e monofosfato de inosina – compostos muito encontrados no atum. Aparentemente, eles conferem o toque ideal de umami para um alimento cair na graça dos gatinhos.
A pesquisa foi financiada pela Mars Petcare, responsável por marcas como Pedigree e Whiskas – cinco dos sete pesquisadores também são funcionários da empresa. Os resultados podem ser aplicados no ramo, com rações e medicamentos mais atrativos aos bichinhos.
Qualquer um que já tentou dar remédio para um gato sabe o quanto a tarefa pode ser complicada, mas se o comprimido tiver gostinho de peixe, talvez você saia ileso.