Em 26 de setembro de 2022, a Nasa propositalmente colidiu a espaçonave DART (Double Asteroid Redirection Test, ou, em português, “teste de redirecionamento de asteroide duplo”) com o asteroide Dimorphos. O veículo espacial se chocou contra a rocha a uma velocidade de 24 mil km/h ,11 milhões de quilômetros longe da Terra.

A missão da agência espacial americana foi o primeiro teste bem-sucedido da capacidade dos seres humanos de desviar asteroides que ameacem o bem-estar da Terra. Os cientistas conseguiram redirecionar o asteroide e mudar seu aspecto. Porém, no processo, eles geraram vários pequenos asteroides – são os detritos da colisão, que podem estar em curso de colisão com nosso planeta.

Mas você não precisa se preocupar. Esses detritos não ameaçam a vida na Terra. Na verdade, segundo uma recente pesquisa, eles podem formar a primeira chuva de meteoros causada por humanos quando chegarem aqui em algumas décadas.

A colisão com o asteroide também soltou algumas rochas maiores. Essas, sim, poderiam ser motivo para preocupação, mas felizmente não parecem estar vindo na direção da Terra, e sim de Marte. As colisões desses meteoritos com o nosso vizinho também podem acontecer nas próximas décadas.

Show de luzes “natural”

O estudo de cientistas da Itália e da Espanha foi disponibilizado na plataforma de pré-publicação arXiv e aceito na revista The Planetary Science Journal. Eles usaram um supercomputador da Nasa para analisar os dados sobre os detritos menores deixados pela colisão com o asteroide Dimorphos. Eles simularam a trajetória e as velocidades de três milhões de pequenos fragmentos.

Assim, eles descobriram que muitos desses pedaços de asteroide – de 30 micrômetros a 10 centímetros de comprimento – vão chegar até Marte, Terra e Lua. A combinação de alta velocidade e tamanho diminuto vai levar essas pedras espaciais a se desintegrar na atmosfera, gerando um show de luzes natural.

Bem, nem tão natural assim, já que o espetáculo terá sido fruto da detonação da Nasa. Mas você entendeu.

Os menores fragmentos, viajando a uma velocidade de 5.400 km/h, podem alcançar a Terra em sete anos, mas vão ser pequenos demais para causar qualquer impressão no céu. Os fragmentos maiores, que vão poder ser vistos como estrelas cadentes no céu, são quase quatro vezes mais lentos. Ou seja, a chuva de meteoros pode demorar uns 30 anos para chegar.

Não dá para dizer com certeza quando os fragmentos vão chegar na Terra ou mesmo se eles vão causar uma chuva de meteoros. Os astrônomos só vão conseguir cravar o fenômeno quando os pedaços de asteroide estiverem bem mais próximos do nosso planeta.

