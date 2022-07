Primeira imagem do telescópio James Webb será revelada hoje. Assista.

O telescópio James Webb foi lançado ao espaço na manhã de natal de 2021. Desde então, o equipamento tem se preparado para explorar as profundezas do universo: atingiu a órbita prevista, ajustou os painéis de energia solar, além dos espelhos que irão captar a luz de estrelas e galáxias distantes. Seu objetivo é substituir o telescópio Hubble, que “tira fotos” do universo desde 1990.

A diferença é que o James Webb é cem vezes mais potente que seu antecessor – e promete imagens deslumbrantes do espaço. A primeira delas será revelada hoje (11) às 18h no horário de Brasília, em uma coletiva transmitida diretamente da Casa Branca. A transmissão estará disponível no link abaixo:

A primeira imagem do telescópio seria revelada amanhã (12), pela NASA. No entanto, a agência espacial americana resolveu antecipar a divulgação, e anunciou que o presidente dos Estados Unidos participaria do evento.

O público verá uma imagem colorida produzida pelo observatório mais complexo e caro já construído – no total, o James Webb demorou duas décadas para sair do papel, e recebeu um investimento de 10 bilhões de dólares.

O evento principal – que terá uma roda de conversa com cientistas envolvidos na pesquisa, além de outras imagens feitas pelo telescópio – acontecerá amanhã (12), a partir das 10h45. Na quarta-feira (13), a NASA transmitirá uma live intitulada “A primeira imagem colorida do [James] Webb explicada | Visão nunca antes vista do universo”. Assista no link abaixo:

O telescópio contém instrumentos apropriados para examinar desde objetos no nosso Sistema Solar até galáxias antigas, formadas apenas alguns milhões de anos após o Big Bang. Você confere uma matéria completa sobre o James Webb na edição de julho da Super, que chega às bancas na próxima sexta-feira (15).

