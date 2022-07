James Webb: Nasa divulga primeiras imagens feitas pelo telescópio espacial

Duas décadas e quase US$ 10 bilhões de dólares depois, o Telescópio Espacial James Webb está pronto para fazer observações em infravermelho – faixa de luz para a qual nossos olhos e cérebro não são ajustados – e enxergar galáxias que estão até 13,5 bilhões de anos-luz da Terra.

Na última segunda-feira (11), a primeira imagem feita pelo Webb foi apresentada pelo presidente americano, Joe Biden, em parceria com o administrador da Nasa, Bill Nelson. Nesta terça (12), outras foram divulgadas, também em um evento online. Confira:

SMACS 0723

O espelho principal do James Webb levou menos de um dia para captar a quantidade de luz necessária para gerar essa imagem, a primeira a ser divulgada. Segundo a Nasa, foi um tempo relativamente curto de exposição: imagens semelhantes do Telescópio Espacial Hubble (que é até 100 vezes menos sensível) podem levar semanas.

E o que ela mostra, afinal? Os objetos pontiagudos brancos e azuis são estrelas que estão mais próximas da Terra. Já os borrões vermelhos são milhares de galáxias distantes – incluindo aí os objetos mais tênues já observados no infravermelho. Elas fazem parte do aglomerado de galáxias SMACS 0723 e estão a cerca de 13 milhões de anos-luz de nós.

Ou seja: estamos vendo como essas galáxias eram há 13 milhões de anos, já que esse é o tempo que levou para a luz cruzar o espaço e chegar até nós.

Algumas das galáxias aparecem distorcidas por conta do efeito de lente gravitacional, que ocorre quando a gravidade de um corpo celeste massivo (como um outro aglomerado de galáxias) causa uma curvatura suficiente do espaço-tempo para que a luz ao seu redor apareça distorcida para nós.

Nebulosa de Carina

Essa é uma região de formação de estrelas chamada NGC 3324 (ou “Penhascos Cósmicos”) na Nebulosa de Carina, localizada a cerca de 7,6 mil anos-luz de nós, na Via Láctea.

Da mesma forma que a primeira foto, os objetos que parecem flocos de neve são estrelas mais próximas de nós. Já a parte inferior, que lembra uma paisagem montanhosa, é o amontoado de gás e poeira que foi esculpido pela radiação ultravioleta e ventos de estrelas jovens e muito quentes localizadas acima da área mostrada na imagem.

Nebulosa do Anel do Sul

Obtidas por dois instrumentos científicos do James Webb, essas imagens retratam a nebulosa planetária NGC 3132, conhecida como Nebulosa do Anel Sul, localizada a 2,5 mil anos-luz de nós. No centro, há duas estrelas que estão presas em uma órbita apertada e moldam a paisagem do local, influenciando no gás e poeira ao redor.

A estrela mais brilhante está em um estágio inicial de sua evolução estelar, enquanto a mais escura é uma estrela moribunda que tem enviado gás e poeira por milhares de anos em todas as direções. O Telescópio Espacial James Webb revelou pela primeira vez que ela está envolta em poeira.

Quinteto de Stephan

Este é um conjunto de cinco galáxias conhecido como Quinteto de Stephan, a cerca de 290 milhões de anos-luz da Terra. Foi o primeiro grupo de galáxias descoberto na história, em 1877.

A galáxia mais próxima de nós aparece em primeiro plano, enquanto as outras quatro estão em uma interação mais próxima entre si, a partir de suas forças gravitacionais.

Esta é a maior imagem do James Webb por enquanto, cobrindo um pedaço do céu que, sob a perspectiva aqui da Terra, é do tamanho de um quinto do diâmetro da Lua (a da SMACS, por exemplo, equivale a um grão de areia do nosso céu). Ela foi construída a partir de quase mil arquivos de imagem separados, e poderá fornecer novas pistas aos cientistas sobre como as interações entre galáxias podem impulsionar sua evolução.

WASP-96b

Este é o primeiro espectro de um exoplaneta (ou seja, um planeta fora do Sistema Solar) gerado pelo James Webb. Os instrumentos científicos analisaram um espectro de luz resultante da observação do planeta WASP-96b, a 1,1 mil anos-luz daqui.

É uma observação indireta: aqui vemos o que acontece na atmosfera do planeta enquanto ele passa na frente de sua estrela, a partir das propriedades da luz coletada pelo telescópio. Esses dados mostraram aos cientistas que a atmosfera do WASP-96b tem uma assinatura distinta de vapor d’água. Também há evidências inéditas de nuvens e neblina.

