Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
Ciência

Próxima missão da Nasa pretende quase “tocar” a superfície do sol

A sonda Parker terá de enfrentar temperaturas superiores a 1 milhão de graus, e vai chegar sete vezes mais perto da superfície solar do que qualquer outra. A aproximação, que está prevista para dezembro, incluirá outro feito inédito: será a primeira amostragem da atmosfera de uma estrela.

Por Caio César Pereira 3 jan 2024, 18h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h58
Renderização artística da Parker Solar Probe
 (NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben/Reprodução)
Continua após publicidade
Próxima missão da Nasa pretende quase “tocar” a superfície do sol Priorizar nos meus resultados Google

Em novembro deste ano, a Nasa pretende lançar a missão Artemis II, que será a primeira missão tripulada à Lua desde o programa Apollo. Mas nosso satélite não será o único visitado pela agência americana. Ela também pretende ainda neste ano tocar a superfície do sol. Bem, quase isso.

Com uma temperatura estimada em 5,5 mil graus Celsius somente em sua superfície (o núcleo pode atingir 15 milhões ºC), pousar no Sol ainda é uma missão impossível. A missão da sonda Parker pretende entrar na atmosfera solar. A Parker irá voar sete vezes mais próximo do que qualquer sonda anterior. E aqui entra um dos desafios da missão, com um problema que assombra os cientistas há anos.

A região da corona solar é mais quente que a superfície. E põe mais quente nisso. Apesar de estar a milhares de km da superfície do sol, a coroa do astro tem temperaturas acima de 1 milhão de graus Celsius. O porquê da diferença de temperatura entre a superfície e a corona é uma das questões que a missão da Parker vai ajudar a responder.

A sonda foi lançada em 12 de agosto de 2018, cruzando pela primeira vez a corona solar em dezembro de 2021. Agora, após realizar algumas órbitas ao redor do sol, a sonda deve alcançar sua aproximação final programada para 24 de dezembro deste ano. Ela foi projetada para voar a uma distância de até 6,5 milhões de km de sua superfície.

Siga
Continua após a publicidade

 

 

Além de responder as perguntas sobre as diferenças de temperatura, a sonda irá coletar informações sobre as tempestades na corona solar, como funcionam os ventos solares, e rastrear as suas fontes e fluxo de alta energia.

Continua após a publicidade

A missão ainda tem outro fator inédito. Essa será a primeira vez que estudaremos a atmosfera de uma estrela.

A missão recebeu o nome de Parker em homenagem ao Dr. Eugene Parker, astrofísico norte-americano que revolucionou os estudos sobre o sol, como a teoria matemática que previa o fluxo de material solar. Ele faleceu aos 94 anos em 2022, mas ainda pode testemunhar o lançamento da missão com seu nome.

Continua após a publicidade

Para mais informações sobre a sonda solar Parker, visite o site da missão da Nasa aqui.

Publicidade
TAGS:
missão
NASA
Sol
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).