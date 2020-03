Quanto tempo uma peça de LEGO leva para se decompor no oceano?

Peças de LEGO são feitas de um polímero de nome complicado: acrilonitrila butadieno estireno. E segundo um estudo feito no Reino Unido, podem demorar algo entre 100 e 1300 anos para se dissolver no oceano.

De início, pesquisadores recolheram 50 tijolinhos de plástico do tipo e encontrados em praias. Depois, usaram uma técnica sofisticada de raio X para analisar a concentração de certos elementos químicos nas amostras.

Com isso, deu para estimar a idade de cada bloco: todas as peças examinadas pelo estudo foram produzidas entre as décadas de 1970 e 1980.

Avaliando o nível de desgaste das pecinhas, os cientistas as compararam com peças compradas na mesma época que nunca estiveram debaixo d’água. Daí foi só usar essas informações para estimar quanto tempo cada bloco ainda poderia durar no ambiente marinho.

A pesquisa foi publicada na revista científica Environmental pollution.