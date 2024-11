Quer parecer sincero no WhatsApp ou no Tinder? Evite abreviar as palavras

Você é do tipo que costuma abreviar tudo o que for possível em conversas de texto? Cuidado: pode soar falso ou desinteressado, e ainda perder um bom contatinho no Tinder.

Um estudo publicado pela Associação Americana de Psicologia concluiu que mensagens que incluem muitas abreviações e siglas em vez de palavras ou frases completas soam menos sinceras e, consequentemente, recebem menos respostas do interlocutor.

A conclusão do artigo se baseou em outras oito pesquisas que, juntas, somaram mais de 5.300 pessoas. Entre o material de pesquisa estão conversas em apps de mensagens, como o Discord, e históricos de chat do Tinder, o app de paquera.

Nos experimentos, os usuários que usavam abreviações receberam respostas mais curtas e com menos frequência, e tinham menos chances de conseguir mais informações dos seus interlocutores (algo que é desejável num aplicativo de namoro, por exemplo).

A explicação para o fenômeno, segundo os pesquisadores, é que quem usa muitas abreviações passa a imagem de alguém que não está se esforçando muito na conversa, e, portanto, não se importa muito com ela. Como resultado, o interlocutor também não se dá ao trabalho de manter o bate-papo fluindo.

Continua após a publicidade

O uso de abreviações é quase regra na conversa por texto: em uma das pesquisas, 99% dos participantes relataram usar o recurso, e 84% deles disse acreditar que seus interlocutores não se importariam com isso.

No inglês, é comum que frases inteiras sejam abreviadas nas mensagens de texto usando só as inicias de cada palavra: “How are you?” (“Como você está?”) vira simplesmente “hru”; “I love you” e simplificado para “ily”, e assim por diante.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade

“Embora as abreviações possam economizar tempo e esforço, nossa pesquisa sugere que elas também podem dificultar a comunicação eficaz e influenciar negativamente as percepções interpessoais”, escrevem os autores no artigo publicado no Journal of Experimental Psychology.

O estudo foi liderado por pesquisadores da Universidade de Toronto e da Universidade Stanford.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.