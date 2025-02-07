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Sociedade

Em dois dias, castores constroem represa que o governo planejava há 7 anos na República Tcheca

Estimado em R$7,1 milhões, o projeto da barragem foi resolvido "sem nenhuma documentação e de graça".

Por Bela Lobato 7 fev 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia de umcastor joga alguns galhos em cima de sua barragem.
 (Chase Dekker Wild-Life Images/Getty Images)
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Em dois dias, castores constroem represa que o governo planejava há 7 anos na República Tcheca Priorizar nos meus resultados Google

Em tempos de inflação e cortes orçamentários, quem diria que a solução para um projeto multimilionário viria com dentes afiados e rabos achatados?

Na República Tcheca, uma colônia de castores europeus salvou o governo de um gasto estimado em 30 milhões de coroas tchecas (cerca de R$ 7,1 milhões). Em apenas dois dias, os engenheiros peludos construíram uma represa que estava sendo planejada há sete anos.

A ideia original era simples: restaurar um rio em uma região montanhosa que já foi usada como base militar, e que hoje está abandonada. Para fazer isso, era preciso corrigir um desvio construído originalmente para drenar a área.

Diversos entraves burocráticos atrasaram o início do projeto.

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E enquanto as autoridades debatiam, os castores botaram patas e dentes à obra.

Segundo o zoólogo Jiri Vlček, uma represa feita por humanos levaria pelo menos uma semana para ser concluída, com licenças e escavadeiras no cronograma. “Os castores podem construir uma represa em apenas uma noite, ou no máximo duas”, afirmou, em entrevista à Radio Prague International.

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A iniciativa, além de inusitada, agradou as autoridades tchecas. “Os castores construíram a represa de graça, sem elaborar qualquer documentação de projeto”, disse Bohumil Fišer, chefe da Agência de Gerenciamento da Paisagem Protegida das Montanhas Brdy.

Fotografia da Barragens naturais criadas por castores em Brdy.
A barragem cidadã criada pelos castores em Brdy, na República Tcheca. (Agência de Conservação da Natureza da República Tcheca/Reprodução)
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Não é sempre que esses roedores são reconhecidas pela sua cidadania. Muitas vezes, suas represas podem causar redirecionamentos indesejados dos cursos d’água, e os pântanos resultantes oferecem vários riscos à saúde humana. Além disso, na busca por matéria-prima para as construções, eles causam estragos em plantações e propriedades.

Foi o caso da pequena cidade de Tumbler Ridge, no Canadá, que ficou sem internet em 2021. Os bichinhos roeram o conduíte subterrâneo que abrigava os cabos de fibra óptica, e, depois, roeram os próprios cabos para utilizá-los na construção de uma barragem. 

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Como e por que os castores constroem represas?

Os castores são roedores famosos por sua habilidade de modificar o ambiente. Eles usam seus dentes enormes para mastigar e empilhar troncos, galhos e lama no meio de cursos d’água, criando uma área inundada mais profunda, que dificulta o acesso dos predadores para proteger os ninhos. 

Dentro da barragem, os castores vivem em tocas em formato de cúpula que só podem ser acessadas por entradas subaquáticas, e servem para estoque de alimentos e como isolante térmico no inverno.

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Essas construções abrigam um pequeno ecossistema de animais e microorganismos que as utilizam como abrigo e fonte de alimentos.

“Os pântanos recém-criados e as poças d’água proporcionam habitats ideais para lagostins raros, sapos e outras plantas e animais.”, disse Jaroslav Obermajer, da Agência Nacional Tcheca de Proteção à Natureza e à Paisagem. “Os castores sempre conhecem os melhores lugares. Os locais onde eles constroem suas represas são sempre perfeitos”

A barragem de Brdy não foi das maiores. Em geral, as represas dos castores têm até 5 metros de altura, e o comprimento é que pode variar a depender do local. A maior barragem de castor do mundo fica em Alberta, no Canadá, e seus 850 metros de comprimento podem ser vistos em fotografias de satélite.

Os bichinhos são verdadeiros engenheiros, capazes de construir represas que duram décadas.  Funciona assim: as bases são feitas de pedras e a madeira vem em cima. No lado a montante (o lado do rio abaixo), há uma camada de lama e plantas que funciona como impermeabilizante.

A parte é inferior é mais larga e a barragem é inclinada de forma que o peso da água a empurre para baixo, mantendo-a no lugar e permitindo que a retenção de grandes volumes de água.

O vídeo abaixo, produzido pela BBC Earth, mostra o passo-a-passo da construção de uma barragem de castores, e começa com um deles derrubando uma grande árvore na base do dente. É possível ativar legendas automáticas em português para acompanhar a narração, que mostra, por exemplo, quando o castor carrega plantas para serem estocadas como alimentos na toca.

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