Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Quetta e quecto, ronna e ronto: conheça os novos nomes para números extremos

A massa da Terra está na casa dos ronnagramas; já a de um elétron é tão pequena quanto um quectograma. Saiba mais sobre as palavras novas.

Por Luisa Costa 24 nov 2022, 18h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Imagem mostrando vários números zero e um, formando um grande código.
 (@flaivoloka / FreeImages/Reprodução)
Continua após publicidade
Quetta e quecto, ronna e ronto: conheça os novos nomes para números extremos Priorizar nos meus resultados Google

O volume de dados que a humanidade produz é tão grande que precisamos de novas palavras para descrevê-lo. Por isso, na última sexta (18), uma votação internacional decidiu pela introdução imediata de quatro novos prefixos no Sistema Internacional de Unidades: quetta e quecto; ronna e ronto.

A votação aconteceu em uma reunião na França entre os representantes dos Estados membros do tratado internacional que rege padrões de medição – o Escritório Internacional de Pesos e Medidas (BIPM, na sigla em francês). Mas o que é, afinal, quetta e cia.?

Os nomes são prefixos: um conjunto pequeno de letras que se coloca na frente de outra palavra para mudar seu significado original. “Quilo” e “mili” são prefixos do Sistema Internacional de Unidades, por exemplo. Eles aparecem nas palavras “quilograma” e “milímetro” porque significam “mil” e “milésimo”, respectivamente.

Continua após a publicidade

Do mesmo modo, existem prefixos que representam números muito maiores – ou muito menores. Veja só: um giga (nome que usamos antes de “byte”, por exemplo) equivale a 109 ou 1 seguido de nove zeros: 1.000.000.000. É um bilhão de alguma coisa. Um nano, por outro lado, equivale a 10-9 ou 0,000 000 001 (são nove dígitos à direita da vírgula). É um bilionésimo.

Siga
Continua após a publicidade

Um quetta, como definido na última sexta, equivale a 1030 – 1 seguido de trinta zeros. Um ronna, 1027 – 1 seguido de vinte e sete zeros. Seus símbolos são, respectivamente, Q e R. Esses são os prefixos que  surgiram para suprir necessidades que podem surgir no campo da ciência de dados – os pesquisadores poderão falar em quetta ou ronnabytes, por exemplo.

Quecto e ronto também entraram para a lista porque o sistema de unidades funciona com um equilíbrio entre os prefixos. “Quilo” (103) tem seu correspondente na extremidade menor da escala: “mili” (10-3). Do mesmo modo, quetta está relacionado a quecto (q), que equivale a 10-30; e ronna a ronto (r), que é 10-27.

Continua após a publicidade

São números inconcebíveis para a maioria de nós. Imagine, por exemplo, que a Terra pesa cerca de seis ronnagramas – um 6 seguido de vinte e sete zeros. Já a massa de um elétron é tão pequena quanto um quectograma.

Os nomes são o resultado de anos de discussões. Eles são escolhidos com cuidado porque não podem, por exemplo, ser confundidos facilmente com outras palavras (em quaisquer idiomas), e devem começar com letras que ainda não estão em uso como símbolos para outras unidades ou prefixos. 

Continua após a publicidade

Há critérios e regrinhas diversos, alguns introduzidos recentemente. Os prefixos da extremidade maior da escala, por exemplo, devem terminar em “a” – como giga, tera (1012) e quetta. Na outra extremidade, estão prefixos que terminam em “o” – como micro (10-6), nano e quecto.

Essa é a primeira vez que o sistema de prefixos é atualizado desde 1991. Na época, a Conferência Geral de Pesos e Medidas adicionou zetta (1021), zepto (10-21), yotta (1024) e yocto (10-24) na lista de prefixos.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
letra
números
palavra
PESOS E MEDIDAS
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).