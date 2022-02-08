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Cultura

Quais são as letras mais comuns em cada idioma?

Está procurando a melhor estratégia para jogar Wordle e Termo? Acabou de encontrar.

Por Maria Clara Rossini, Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 fev 2022, 12h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Foto de um jogo da forca desenhado na lousa.
 (wwing/Getty Images)
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O jogo online Wordle parece depender da sorte. O jogador começa escrevendo uma palavra em inglês qualquer de cinco letras, sem nenhuma dica inicial. Depois, o game avisa quais daquelas letras estão na palavra final, que o jogador deve adivinhar. Daí, basta tentar organizar as letras para acertar a palavra. A versão brasileira, chamada Termo, funciona da mesma forma.

Depois de algumas tentativas, você percebe que tem como usar estratégias para ir bem no jogo de palavras. É como na forca: você começa chutando as letras mais comuns no português. O “A” sempre vem primeiro. Depois talvez o “E”, e assim por diante. No Wordle e Termo, é bom começar chutando palavras que tenham letras comuns.

As letras mais comuns do português não são as mesmas do inglês, espanhol ou qualquer outra língua. Por isso, se estiver jogando forca em outra língua, vale começar por letras diferentes. O gráfico abaixo mostra a frequência das letras mais comuns em cinco idiomas.

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Gráfico com a porcentagem de letras mais usadas em jogos da forca em 7 idiomas: português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e polonês.
(Yasmin Ayumi/Superinteressante)
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No Wordle, muita gente começa chutando a palavra adieu (que, apesar de ser em francês, está na lista do jogo americano), pela quantidade de vogais. Em português, a palavra aceso inclui as quatro letras mais comuns da língua – uma boa candidata para o Termo. Segundo o site Wordles of the World, há 248 versões do jogo em diferentes idiomas.

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