Recorde de consumo de hot-dog está próximo ao limite

Em julho de 2020, o americano Joey Chestnut quebrou novamente seu próprio recorde mundial de consumo de cachorros-quentes: foram 75 pães com salsicha empurrados goela abaixo em dez minutos.

A marca supera os 74 que engoliu na edição de 2018 do Nathan’s Hot Dog Eating Contest, principal campeonato de comilança de hot-dogs dos Estados Unidos – do qual já foi campeão 13 vezes.

Nas últimas quatro décadas de competição, o desempenho dos comedores de hot-dog melhorou 700%. Mas esse número não deve seguir aumentando. Pelo contrário: está próximo de alcançar um teto.

Continua após a publicidade

Em teoria, 83 seria o número máximo de cachorros-quentes que um ser humano pode comer em dez minutos. Segundo um novo estudo, que analisou 152 competidores em 39 edições desse concurso americano de ingestão de dogs, nosso sistema digestivo não é preparado para uma velocidade de mastigação além desse limite.

Continua após a publicidade

Alcançar essa marca significa ingerir nada menos que 832 gramas por minuto – ritmo que supera o de um urso-cinzento comendo carne. E nem adianta recorrer à mostarda: o molho é proibido em competições do tipo.

Continua após a publicidade

O estudo foi publicado na revista científica Biology Letters, e você pode lê-lo clicando aqui.