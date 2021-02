Saída para acabar com o fungo do café pode ser usar outro fungo

A ferrugem do café, doença causada pelo fungo Hemileia vastatrix, é uma pedra no sapato de agricultores. Ela desgasta as folhas e as faz ganhar uma cor marrom, como se estivessem corroídas.

Para livrar a planta do parasita, um estudo da Universidade de Estocolmo, na Suécia, sugeriu uma solução natural. A técnica consiste em plantar árvores para fazer sombra nos pés de café.

Ao contrário do fungo da ferrugem, que prefere ambientes mais secos, o fungo Lecanicillium lecanii, seu inimigo natural, é fã de locais úmidos. Fazer o predador crescer num ritmo mais acelerado – algo que não prejudica cafezais – pode desacelerar a queda de folhas causada pela ferrugem.