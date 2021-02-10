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Ciência

Saída para acabar com o fungo do café pode ser usar outro fungo

Estudo sueco propõe criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do fungo que parasita o causador da ferrugem. Entenda.

Por SUPER 10 fev 2021, 19h44 | Atualizado em 18 fev 2021, 16h59
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 (Beyene Zewdie/Stockholm University/Divulgação)
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Saída para acabar com o fungo do café pode ser usar outro fungo Priorizar nos meus resultados Google

A ferrugem do café, doença causada pelo fungo Hemileia vastatrix, é uma pedra no sapato de agricultores. Ela desgasta as folhas e as faz ganhar uma cor marrom, como se estivessem corroídas.

Para livrar a planta do parasita, um estudo da Universidade de Estocolmo, na Suécia, sugeriu uma solução natural. A técnica consiste em plantar árvores para fazer sombra nos pés de café.

Ao contrário do fungo da ferrugem, que prefere ambientes mais secos, o fungo Lecanicillium lecanii, seu inimigo natural, é fã de locais úmidos. Fazer o predador crescer num ritmo mais acelerado – algo que não prejudica cafezais – pode desacelerar a queda de folhas causada pela ferrugem.

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