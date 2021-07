Salmão de cativeiro liberou vírus no mar

O vírus PRV-1, que ataca os rins e o fígado dos salmões que vivem na costa do Canadá, se originou numa “fazenda aquática” de criação de peixes na Noruega, de onde ele escapou três décadas atrás.

Isso foi comprovado por um estudo (1) que sequenciou o código genético de 86 amostras do PRV-1 coletadas em vários pontos do Pacífico e do Atlântico nos últimos 35 anos e conseguiu reconstruir a história evolutiva do vírus.

Depois de escapar da Noruega, ele chega à Islândia e à Dinamarca e atravessa o oceano levado por peixes infectados (inclusive de outras espécies além do salmão, como truta e arenque), para então alcançar EUA, Chile e Canadá.

Fonte 1. Aquaculture mediates global transmission of a viral pathogen to wild salmon. G Mordecai e outros, 2021.