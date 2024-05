Sono está ligado à formação das memórias

O sono tem quaro fases: leve (N1), médio (N2), profundo (N3) e a fase REM (“movimento rápido dos olhos”, em inglês), na qual sonhamos.

Conforme você passa pelas três primeiras, as suas ondas cerebrais vão desacelerando: elas, que normalmente oscilam a 30 Hz (30 ciclos por segundo) quando estamos acordados, podem chegar a apenas 0,5 Hz na fase de sono profundo.

Mas também há acelerações periódicas: durante o sono médio, quando o cérebro está trabalhando entre 4 e 7 Hz, de vez em quando aparecem ondas bem mais rápidas, de até 16 Hz. Por quê?

Um novo estudo (1), publicado por cientistas da Universidade da Califórnia (Irvine), traz uma possível explicação. Mostra que essas ondas vêm do hipocampo, a região cerebral que coordena as memórias – e, portanto, podem estar relacionadas ao processo de consolidação (em que o cérebro reforça algumas recordações e apaga outras enquanto dormimos).

A descoberta pode ajudar a desvendar os mistérios que envolvem a formação das lembranças. Antes desse estudo, acreditava-se que as ondas “aceleradas” fossem geradas por um circuito que conecta o tálamo (uma das áreas mais centrais e primitivas do cérebro) ao córtex, sem envolver o hipocampo.

