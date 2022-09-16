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Ciência

“Substâncias eternas” contaminam até a chuva

Elas não se decompõem nunca. E, agora, foram encontradas na atmosfera.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2022, 10h37 | Atualizado em 27 out 2022, 10h16
Colagem de molécula de PFAS, frigideira e geleiras.
 (Carol Nazatto/Superinteressante)
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“Substâncias eternas” contaminam até a chuva Priorizar nos meus resultados Google

Os PFAS, ou perfluoroalquis, são uma família de substâncias químicas sintéticas, que combinam átomos de flúor e carbono e têm diversos usos industriais: estão presentes em tintas, plásticos, tecidos e cosméticos, entre muitas outras coisas (até 2015, um deles também era usado no revestimento antiaderente das panelas).

Mas têm um problema. Como a ligação entre o flúor e o carbono é muito forte, essas substâncias são extremamente estáveis, e não se decompõem. Elas persistem no meio ambiente, e até nos nossos corpos (estima-se que 98% das pessoas tenham PFAS no sangue (1)).

Agora, estão na atmosfera. Um artigo publicado pela Universidade de Estocolmo (2) mostrou que há PFAS no ar dos Estados Unidos, da Europa e da China – e também até em locais remotos, como a Antártida e o Tibete.

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Há estudos sugerindo que os PFAS podem provocar disfunções imunológicas, infertilidade e câncer, mas ainda não está claro se os níveis presentes no ambiente são altos o suficiente.

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Fontes 1. Polyfluoroalkyl chemicals in the U.S. population: data from the National Health and Nutrition Examination Survey. AM Calafat e outros, 2007. 2. Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS). Ian Cousins e outros, 2022.

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TAGS:
Poluição
Sustentabilidade
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