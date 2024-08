Marque no seu calendário: no dia 19 de agosto, perto das 15h26 no fuso horário de Brasília, vai começar o primeiro fenômeno de superlua do ano.

A superlua de agosto vai poder ser apreciada a olho nu, sem nenhum equipamento especial ou telescópio. Ela é chamada de Lua Azul ou Lua de Esturjão. Apesar do nome, ela não vai aparecer azul no céu – vai ser como uma Lua cheia normal.

O apelido é pra indicar uma outra característica especial: é a terceira lua cheia na mesma estação do ano, algo raro, que só acontece a cada dois ou três anos. Quando isso ocorre, recebe o nome de “lua azul”, segundo a Nasa. (Há um segundo fenômeno que é chamado de “lua azul” também: quando ocorrem duas luas cheias no mesmo mês. Isso causa uma certa confusão; no caso d0 evento de agosto, o termo é utilizado pelo sentido da estação do ano mesmo).

O fenômeno só vai poder ser visto no céu noturno, então às 15h26 você ainda não vai poder ver a superlua azul. Mesmo assim, de noite ela vai estar visível a olho nu, sem precisar de equipamentos especiais ou telescópios.

A melhor coisa que você pode fazer é ir para um local com pouca poluição luminosa, longe das luzes da cidade. Os melhores momentos para enxergar são a chegada da Lua, no início da noite, e quando ela estiver dando lugar ao sol, na manhã do dia 20.

Ainda vão rolar outras superluas no ano, em 17 de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro.

Mas, afinal, o que é uma superlua? A gente te explica.

O que é uma superlua

A superlua é uma mistura de duas coisas: a Lua precisa estar na fase cheia e precisa estar em seu perigeu. Mas o que é um perigeu?

O ponto da órbita de um satélite quando ele está mais próximo da Terra é chamado de perigeu. A órbita da Lua em volta do planeta é elíptica, e não um círculo perfeito. Isso quer dizer que, dependendo do ponto, ela está mais próxima ou mais distante da Terra. O oposto desse fenômeno, quando a Lua está mais distante da gente, é o apogeu.

Quando a fase de Lua cheia coincide com o perigeu, rola uma superlua – ela aparece maior, mais brilhante e mais super no céu. Em termos mais concretos, o satélite pode aparecer até 14% maior no céu, e com um brilho 30% maior, do que a Lua no apogeu. Para os leigos, talvez seja difícil de perceber a diferença.

Uma superlua também pode afetar as marés, deixando-as mais altas que o normal. Quanto mais próxima a Lua está da gente, mais a força gravitacional dela vai impactar os oceanos.

Superlua não é um termo com origem científica. A primeira vez que o nome apareceu, em 1979, foi numa revista de astrologia – não astronomia. A definição original era “uma Lua nova ou cheia que ocorre quando a Lua está dentro de 90% de sua aproximação mais próxima da Terra”. Os astrônomos mudaram a definição, mas continuaram com o nome. Convenhamos: é um nome bem legal.

