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Ciência

Tamanho do cérebro muda com a temperatura durante o ano

Parte dele cresce no verão e diminui no inverno - e isso pode estar relacionado a alterações de comportamento.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2021, 11h15 | Atualizado em 25 jul 2022, 10h55
Ilustração mostrando cérebro de pessoa trabalhando como se fosse um raio-x.
 (DrAfter123/Getty Images)
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Tamanho do cérebro muda com a temperatura durante o ano Priorizar nos meus resultados Google

O cerebelo, uma área na parte de trás do cérebro responsável pelos movimentos e pelo controle das emoções, muda de tamanho ao longo do ano: seus dois hemisférios chegam a crescer 8% no auge do verão, e encolher quase 7% na parte mais fria do inverno. Essa foi a conclusão de um estudo (1) da Universidade Yale que analisou os exames de ressonância magnética de 3.279 pessoas, coletados ao longo de 15 anos.

Essa variação de tamanho também se manifesta na “matéria branca”: a parte do cérebro que é formada por células gliais (que levam nutrientes e dão suporte aos neurônios) e corresponde a quase metade do órgão.

Para os autores do estudo, isso talvez possa ajudar a explicar doenças como o transtorno afetivo sazonal (que acontece no inverno e é mais comum em países muito gelados) e a maior incidência de distúrbios mentais nos meses frios.

Fonte 1. Effects of weather and season on human brain volume. G Pearlson e outros, 2021.

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