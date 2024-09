O WASP-107 b é um exoplaneta (um planeta fora do nosso Sistema Solar) especial. Ele tem o apelido de “mundo algodão-doce” por ser leve e gigante, e, agora, um grupo de cientistas dos EUA descobriu, usando o Telescópio Espacial James Webb, que sua atmosfera é assimétrica.

Isso significa que há uma diferença significativa entre as características da atmosfera nos dois lados do planeta (hemisfério leste e oeste), como temperatura e as propriedades de suas nuvens.

O WASP-107 b orbita uma estrela laranja menor que o nosso Sol, a 210 anos-luz de distância de nós, na constelação de Virgem. Ele tem 94% do tamanho do gigante gasoso Júpiter, mas só 10% da massa do planeta. É um dos exoplanetas menos densos já encontrados, e não é habitável, já que fica muito próximo à sua estrela.

Foi a primeira vez que a assimetria de um planeta, com uma atmosfera diferente de leste a oeste, foi observada a partir do espaço. Os astrônomos conseguiram descobrir a natureza da atmosfera ficando de olho nos momentos que o WASP-107 b passava na frente da estrela, tapando um pouco da luz, como em um eclipse, sendo assim detectável por humanos. Esse fenômeno é conhecido como “trânsito” na astronomia.

Os registros ajudam a calcular o formato do exoplaneta. Vendo como o WASP-107 b absorve a luz, dá para determinar a composição de sua atmosfera, com uma técnica chamada de espectroscopia de transmissão. As descobertas foram publicadas na Nature Astronomy.

Por quê ? Não sabemos

O exoplaneta está a oito milhões de quilômetros de sua estrela, cerca de 6% da distância entre a Terra e o Sol. Ou seja, uma órbita completa para ele se dá em cinco dias terráqueos. Um de seus lados está sempre de frente para a estrela, num dia eterno. No outro lado, todo dia é noite. Isso ocorre por conta da rotação síncrona, o mesmo fenômeno que faz com que um lado da Lua esteja sempre voltado para a Terra.

A temperatura média no exoplaneta é de 477 ºC, não tão quente quanto outros planetas próximos de suas estrelas, mas bem mais quente do que os mundos do sistema solar.

Os cientistas ainda não conseguiram determinar o que causa a assimetria na atmosfera do WASP-107 b. Este é um raro exoplaneta que já foi examinado com cuidado, entendendo o que acontece dentro e fora, no núcleo – como nesse outro estudo publicado em 2024 – e na atmosfera, a primeira de um exoplaneta a ser observada em tantos detalhes.

