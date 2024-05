Nasa identifica exoplaneta potencialmente habitável próximo de nós

Um novo exoplaneta com características similares às da Terra foi encontrado a “só” 40 anos-luz de distância de nós. Conheça o Gliese 12 b, o mundo potencialmente habitável mais próximo do Sistema Solar já descoberto por astrônomos.

O planeta foi avistado pelo TESS, um satélite de pesquisa da Nasa que observa um pedacinho do céu a cada mês, analisando as variações de brilho de milhares de estrelas. Com isso, o TESS consegue encontrar novos planetas – isso porque os mundos ofuscam levemente a luz das estrelas quando passam pela frente delas em seus movimentos de órbita (como num eclipse parcial).

A estrela anã vermelha Gliese 12, que faz parte da constelação de Peixes, é a hospedeira do exoplaneta recentemente descoberto pelos astrônomos. Em geral, anãs vermelhas são pequenas e mais frias que suas primas estelares, e com ela não é diferente: a Gliese 12 tem cerca de 27% do tamanho do Sol, e sua temperatura de superfície chega a 60% da solar. A cada 12,8 dias, o planeta consegue completar uma órbita em torno de sua estrela.

O planeta e a estrela são bem próximos: a distância de Gliese 12 b para sua hospedeira é de apenas 7% da distância da Terra para o Sol. Essa proximidade faz com que o exoplaneta receba 60% a mais de energia de sua estrela do que nós recebemos do Sol.

O planeta está na chamada “zona habitável” da sua estrela, uma região em que a temperatura não é tão alta e nem tão baixa, de modo que o planeta pode conter água líquida, ingrediente fundamental para a vida.

Ter ou não ter atmosfera, eis a questão

Ainda não dá para saber com precisão o tamanho de Gliese 12 b, mas o exoplaneta tem um tamanho entre o da Terra e o de Vênus. Mais estudos ainda serão conduzidos para determinar com qual dos dois planetas do Sistema Solar ele se parece mais.

Tanto a Terra quanto Vênus estão na região habitável do Sol, mas só o nosso mundo é amigável a vida. Isso porque não bastar estar no endereço certo: é preciso ter outros requisitos. No caso, uma atmosfera na medida certa.

Enquanto a atmosfera da Terra garante que o planeta seja habitável, a de Vênus é bem mais densa, composta por gases como o dióxido de carbono, que não deixam que o calor saia de lá. O resultado é um efeito estufa severo e um planeta muito quente, com os termômetros batendo, em média, 475 °C. Por causa disso, Vênus não tem água.

Ainda não dá para saber como é a atmosfera de Gliese 12 b, ou mesmo se o exoplaneta tem uma atmosfera. Se não tiver, a temperatura provavelmente gira em torno de 42 °C, podendo potencialmente abrigar água em estado líquido ou até formas de vida.

Confirmar a existência de atmosfera em exoplanetas rochosos, por sinal, é algo bem difícil: só recentemente os astrônomos conseguiram fazer isso com certeza.

Continuar monitorando Gliese 12 b pode ajudar a entender como se desenvolveram as atmosferas de Vênus e da Terra – e o que faz um planeta ser habitável ou não.

