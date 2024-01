“Tempestade solar pode desligar a internet em 2024”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Em 2024, deve ocorrer uma grande “ejeção de massa coronal”, fenômeno em que o Sol libera plasma e partículas eletricamente carregadas. Elas podem chegar à Terra e queimar todos os tipos de equipamento eletrônico, incluindo a infraestrutura da internet, gerando um caos global. É o que afirma o astrofísico Peter Becker, da George Mason University.

Qual é a verdade:

Becker não publicou um estudo nem apresentou dados sustentando as alegações. Sua única informação concreta é que, entre 2024 e 2028, o Sol deverá estar numa fase de maior atividade – mas isso já acontece periodicamente, sem que necessariamente haja maiores consequências (a cada 11 anos, os polos magnéticos do Sol se invertem, o que coincide com um aumento na frequência de erupções solares).

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade