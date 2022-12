Um golpe com a cauda destes dinossauros poderia atingir 100 km/h

Imagine receber uma bofetada a 100 quilômetros por hora. O estrago seria grande. Imagine, então, se fosse a cauda de um dinossauro gigante – perda total. Segundo um recente estudo, publicado na revista Scientific Reports, essa era uma habilidade dos diplodocídeos, grupo de dinossauros de pescoço longo que inclui alguns dos maiores animais pré-históricos.

Esses dinos são parte do clado dos saurópodes e viveram durante o Jurássico Médio até o Cretáceo Inferior (174 milhões a 101 milhões de anos atrás). Alguns de seus representantes mais comuns são o diplodoco, o apatossauro e o brontossauro.

Examinando fósseis de cinco diplodocídeos diferentes, os pesquisadores criaram um modelo digital de uma cauda com aproximadamente 12 metros de comprimento, 1.5 tonelada e 82 vértebras para imitar o rabo que esses dinossauros teriam no passado.

Mas o objetivo não era apenas criar esse modelo. Os pesquisadores queriam por à prova uma antiga pesquisa, que afirmava que a cauda de um apatossauro era capaz de quebrar a barreira do som (1.216 km/h).

Os caçadores de mitos

Nesse estudo, os cientistas usaram um modelo físico, feito de alumínio, aço, neoprene e teflon, que media 3,6 m e pesava 20 kg. Mas ela tinha problemas: pelas dimensões reduzidas do modelo da cauda, houve críticas de que ele talvez não fosse uma representação fiel.



Para construir o modelo digital, os cientistas do novo estudo foram atrás dos (poucos) registros de espécimes disponíveis – apenas dois dois tinham caudas completas, que poderiam ser usadas na pesquisa. Depois da coleta dos dados, eles criaram um modelo para tentar replicar os resultados da outra pesquisa.

Após a coleta dos dados e da construção do modelo, eles o colocaram em condições similares ao estudo anterior, numa tentativa de replicar os resultados. Mas não rolou: a nova cauda foi incapaz de ultrapassar a barreira do som. Ao ser forçada a chicotear a uma velocidade tão alta, ela não aguentou e quebrou.

“Provavelmente a falha foi causada pelos tecidos moles que conectam cada uma das vértebras da cauda, que incluem os diferentes músculos, tendões, ligamentos e pele”, afirma Simone Conti, principal autor do estudo. “Sempre que a simulação falhava, notávamos que a cauda do modelo não conseguia simular as articulações entre as vértebras e se esticava demais. Atingir velocidades tão altas tinha suas limitações, e eles não conseguiam lidar com movimentos tão rápidos e perdíamos pedaços da cauda.”

Conti chamou atenção para a interdisciplinaridade desse novo estudo, que pega recursos da engenharia aeroespacial e os aplica na paleobiologia.

“Não foram feitos muitos estudos usando esses métodos”, disse Conti. “Na engenharia aeroespacial, é comum testar partes de aviões para ver quanto estresse as estruturas podem suportar. Queríamos testar a mesma abordagem, mas em materiais orgânicos de animais. Não é comum ver a engenharia aeroespacial e a paleontologia trabalhando juntas.”

