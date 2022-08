“Vacina da gripe reduz risco de ter Alzheimer”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

A incidência de Alzheimer é 40% menor entre as pessoas vacinadas contra o vírus influenza. É o que afirma um estudo da Universidade do Texas, que analisou o histórico médico de 2,3 milhões de idosos nos EUA (1).

Qual é a verdade

Correlação não é causa. Entre as pessoas vacinadas, houve menor incidência da doença. Beleza. Mas isso não significa que exista uma relação real, de causa e efeito, entre tomar a vacina da gripe e estar mais protegido contra Alzheimer (inclusive porque a ciência ainda não sabe quais fatores desencadeiam essa doença neurológica).

O estudo também não leva em conta uma possível propensão genética ao Alzheimer, que pode estar mais presente num dos dois grupos analisados (pessoas com e sem vacina da gripe), e ser a real explicação para a diferença no número de casos.

