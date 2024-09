Vacina promete ajuda contra aquecimento global

O mundo tem 1,5 bilhão de bois e vacas (218 milhões, conforme dados do IBGE, no Brasil). E esses animais arrotam metano, que piora o aquecimento global: esse gás permanece menos tempo na atmosfera do que o CO2, mas, enquanto está lá, é capaz de reter mais calor do que ele.

A startup americana ArkeaBio está desenvolvendo uma vacina que, segundo ela, pode ajudar a combater o problema: o primeiro teste, realizado em dez vacas, diminuiu em 12,9% as emissões de metano dos animais (comparando com outro grupo de vacas, que não recebeu o tratamento).

A vacina ensina o sistema imunológico dos bovinos a produzir anticorpos contra certas arqueias e protozoários que vivem no sistema digestivo dos animais e são os responsáveis pela produção de metano. Segundo a empresa, o produto não teve efeitos colaterais.

Se ele chegar ao mercado, poderá ajudar contra o aquecimento global: segundo a ONU, a criação de gado é responsável por 11% das emissões de gases de efeito estufa. Mas a ArkeaBio não é a primeira a tentar desenvolver uma vacina do tipo. Várias equipes de cientistas já tentaram, com graus variados de sucesso (1).

Porém, até hoje, esses esforços nunca renderam um produto comercial.

Fonte 1. “Are Vaccines the Solution for Methane Emissions from Ruminants? A Systematic Review”. V Baca-González e outros, 2020.