Vênus já foi habitável? Novo estudo refuta teoria

Durante décadas, muitos cientistas olhavam para Vênus como se estivessem olhando para o futuro da Terra. Eles imaginavam que, no passado, nosso vizinho mais próximo teria sido bem mais parecido com nosso planeta, com água líquida na superfície – e, talvez, abrigando vida.

Agora, pesquisadores da Universidade de Cambridge publicaram um estudo no periódico Nature Astronomy estudando a composição química da atmosfera de Vênus. A conclusão que eles chegaram é que seu interior é tão seco hoje que é muito improvável que algum dia o planeta tenha tido água suficiente na superfície para formar oceanos.

Ou seja: de acordo com o estudo, Vênus sempre foi um desertão inóspito com temperaturas escaldantes, o que deixa a Terra numa posição mais única e exclusiva ainda. Muitos dos exoplanetas encontrados por astrônomos à procura de vida em outras galáxias são parecidos com Vênus, e esse estudo sugere que os cientistas deveriam afunilar as buscas para focar em planetas similares à Terra, já que as atmosferas dos dois vizinhos de Sistema Solar são muito diferentes.

Equilíbrio atmosférico

Vênus e Terra são bem parecidos. Os dois são planetas rochosos quase do mesmo tamanho dentro da zona habitável de sua estrela (onde, teoricamente, seria possível ter água líquida na superfície). Mas há uma diferença importante: Vênus é coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico, com temperaturas na superfície que giram em torno de 500 °C.

Os astrônomos investigam o planeta para ver se, no passado, as coisas teriam sido diferentes. Eles buscam por sinais de água líquida ou algum tipo de vida no meio das nuvens de ácido sulfúrico. Sem água líquida, condição essencial da vida terrestre, é impossível ter seres vivos como os da Terra.

Uma teoria era que Vênus já teria tido condições climáticas temperadas, mas depois esquentou por causa de um efeito estufa descontrolado, causado pela intensa atividade vulcânica no planeta. Saindo dos modelos climáticos usados no desenvolvimento dessas ideias, os cientistas de Cambridge basearam-se na composição química da atmosfera de Vênus.

Para manter a atmosfera equilibrada, todo gás removido dela deve ser reposto. Gases liberados do interior do planeta pela atividade vulcânica, então, precisam restaurar a composição da atmosfera. Aqui na Terra, as erupções vulcânicas são compostas principalmente por vapor, já que o interior do planeta é rico em água.

No caso de Vênus, para que a atmosfera continue estável, os gases vulcânicos devem chegar a, no máximo, 6% de H₂O. As erupções secas mostram que tanto o interior quanto o exterior de Vênus tem pouca água.

Mesmo depois desse estudo, não dá para saber com certeza se Vênus era habitável ou não sem enviar sondas até lá – algo que provavelmente vai acontecer no fim da década, com a missão DAVINCI da Nasa.

