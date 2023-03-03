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Ciência

Vírus da gripe pode ter se originado em peixes há 600 milhões de anos

Pesquisadores encontraram, na barriga de um esturjão, um parente da influenza parecido com o que se esperaria de um ancestral do vírus.

Por Leo Caparroz 3 mar 2023, 10h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Fotografia de um peixe.
 (Christian GUY/imageBROKER/Alamy/Reprodução)
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Vírus da gripe pode ter se originado em peixes há 600 milhões de anos Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisadores destrinchando bases de dados genéticos descobriram um parente distante dos vírus da influenza, causador da gripe, em um esturjão – uma das famílias de peixes ósseos mais antigas existentes. Segundo os autores, a família do vírus que abrange a influenza provavelmente se originou há 600 milhões de anos, antes do aparecimento dos primeiros peixes.

Esse achado foi impulsionado por uma outra descoberta. Em 2018, outro grupo de pesquisadores identificou um vírus de um peixe-bruxa, criaturas viscosas e sem mandíbula ou esqueleto interno, com corpo semelhante ao das enguias, que se assemelhava a uma forma ancestral do vírus da influenza, inicialmente sugerindo a origem desses vírus.

Para tentar aumentar a quantidade de evidências dessa hipótese, os autores do estudo pesquisaram dados genéticos de peixes em busca de sequências semelhantes ao vírus da gripe que foi associado ao peixe-bruxa anteriormente.

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A procura foi bem-sucedida. Eles encontraram sequências de RNA relacionadas à gripe em amostras da espécie de esturjão Acipenser baerii, que tem maior presença na Sibéria, mas também é encontrada no Cazaquistão e na China. 

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Essa versão do vírus era 25% semelhante geneticamente ao vírus associado ao peixe-bruxa. Comparando sua sequência genética com as de todos os vírus influenza conhecidos, a equipe descobriu que ela se aproxima do que seria previsto para o seu ancestral.

Essa descoberta sugere que a influenza provavelmente tenha primeiro infectado animais aquáticos antes de migrar para a terra firme. Contudo, ainda não é claro se ele se mudou junto com os primeiros vertebrados terrestres ou se esperou até tempos mais recentes para abandonar o mar.

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Para chegar a essa resposta, os pesquisadores dizem que terão de procurar por parentes da influenza em outros animais e ganhar um entendimento melhor de como o vírus se espalha entre espécies hospedeiras.

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TAGS:
Gripe
influenza /vírus/
Peixes
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