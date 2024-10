Amazon dá de graça mais de R$ 200 em apps Android, mas você tem de baixar hoje; veja como

Hoje, quinta-feira, a Amazon está dando de graça 24 apps de Android – que normalmente são pagos, e somados valem mais de R$ 200. A seleção é bem boa, e inclui vários aplicativos que vale a pena ter – da supercalculadora Wolfram Alpha a games como Plants vs. Zombies e Osmos HD, passando pelas versões pagas de apps como o Runtastic (para você mapear suas corridas), o CityMaps 2Go (de mapas offline) e o FlightRadar 24 (para identificar os aviões que estão no ar).

Para baixá-los, você precisa instalar a loja de aplicativos da Amazon. Primeiro, você entra no menu de configurações do seu Android, entra em “Segurança” e ativa o item “Fontes desconhecidas” (isso permitirá que o telefone instale apps que não da loja oficial do Google). Depois, é só acessar amazon.com/getappstore, baixar e rodar o arquivo de instalação. Processo meio chato, mas só tem de ser feito uma vez.

O ícone da Amazon App Store aparecerá no seu celular. Aí é só abrir a lojinha e clicar no banner dos apps grátis, na parte de cima da tela. E baixar o que você quiser. Você tem até amanhã para fazer os downloads. Mas depois os apps são seus, para sempre (e é legal ter a lojinha da Amazon instalada, pois ela dá um app de graça todo dia e às vezes solta lotes grandes, como este, de uma só vez). Em suma, vale a pena. Avise os amigos.