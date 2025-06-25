Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Como funciona a cirurgia para mudar a cor dos olhos?

A ceratopigmentação é uma cirurgia cara e rápida, que funciona como uma tatuagem na córnea. Ela é proibida no Brasil devido a seus riscos para a saúde.

Por Eduardo Lima 25 jun 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia de um olho azul.
 (v2osk/Unsplash)
Continua após publicidade
Como funciona a cirurgia para mudar a cor dos olhos? Priorizar nos meus resultados Google

Influenciadoras estão saindo do Brasil para fazer uma cirurgia estética proibida por aqui: a ceratopigmentação.

Os exemplos mais recentes são de Andressa Urach e Maya Massafera. Os olhos das duas são naturalmente escuros. Mas, após a cirurgia, as íris de Urach ficaram azuis, e as de Massafera ficaram esverdeadas. Elas não foram as primeiras a procurar o procedimento: em 2023, a modelo brasileira Layyons Valença fez a cirurgia em Lausanne, na Suíça.

No começo, Urach gostou do resultado. No Instagram, ela escreveu que não mudou “só a cor do olho… Eu mudei o jeito de me olhar”. Abaixo, você pode conferir como ficou o antes e depois da ceratopigmentação.

Fotografia do antes e depois da cirurgia da Andressa Urach.
(Andressa Urach via instagram/Reprodução)

Num vídeo ao lado da influenciadora, o médico Renato de Natale promete uma cirurgia rápida e sem dor, mudando a cor dos olhos de forma “não invasiva”. Mas será que isso é verdade?

Siga
Continua após a publicidade

Poucos dias depois, também no Instagram, Urach escreveu que estava arrependida do procedimento devido à dor forte após a operação. Entenda como funciona a cirurgia de mudança de cor dos olhos – e por que ela é extremamente arriscada e proibida no Brasil.

Como funciona a cirurgia

A cor natural dos olhos é determinada pela quantidade e distribuição da proteína melanina, também responsável pela coloração da pele e do cabelo, na íris. Quanto mais melanina, mais castanho. Quanto menos melanina, mais azul. A ceratopigmentação não altera a informação genética do paciente para mudar a cor da íris. O que acontece é algo parecido com uma tatuagem na córnea.

Continua após a publicidade

Numa ceratopigmentação, os pigmentos são aplicados na camada intermediária da córnea, uma estrutura transparente que ajuda a focar a luz na retina para garantir uma visão nítida. Essa “pintura” da córnea altera a cor dos olhos definitivamente.

O procedimento é muito rápido (e caro), e pode ser feito com microagulhas ou laser. No caso das agulhinhas, pequenas perfurações são feitas na córnea para depositar os pigmentos, como uma tatuagem tradicional.

Continua após a publicidade

O laser é um pouco menos agressivo: ele abre um espaço na córnea para depositar todo o pigmento de uma vez só. Com laser, também dá para queimar os pigmentos castanhos do olho, deixando apenas os mais claros. Sem a melanina, o olho escuro pode ficar azul. Nesses casos, o resultado não é imediato, e o olho claro pode aparecer em algumas semanas.

Essa cirurgia surgiu com um propósito terapêutico, e não estético. O objetivo original da ceratopigmentação é ajudar pessoas com sequelas graves nos olhos, como perda total de visão. Nesses casos, a ideia seria deixar o órgão mais parecido com um olho saudável. Um exemplo disso são as correções de manchas brancas nos olhos de pessoas cegas. Nessas circunstâncias, o procedimento é permitido no Brasil.

Para fins puramente estéticos, a cirurgia é proibida em diversos países. O principal perigo de mudar a cor dos olhos cirurgicamente é o desenvolvimento posterior de glaucoma, doença que atinge o nervo óptico por causa de um aumento da pressão intraocular. Essa condição pode levar à cegueira.

Continua após a publicidade

Os micropigmentos que colorem a córnea podem acabar entupindo o sistema de drenagem do olho, impedindo a circulação do humor aquoso – líquido que hidrata e controla a pressão intraocular. Se esse líquido não consegue escoar pelos olhos, a pressão aumenta, o que pode levar ao glaucoma.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia desaconselha o procedimento em pacientes com visão saudável o que inclui pessoas com miopia, hipermetropia ou astigmatismo. A questão aqui é a cegueira. Além do possível desenvolvimento de glaucoma, a cirurgia estética também pode causar inflamações e infecções dos olhos, e os pacientes podem sofrer com ardência, dor e fotofobia (sensibilidade à luz). A tatuagem de córnea também pode complicar procedimentos futuros, como a cirurgia de catarata.

A ceratopigmentação é um procedimento irreversível e cheio de riscos. Se você quer mudar a cor dos olhos, o caminho mais seguro, barato e fácil é simplesmente usar lente de contato.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
cirurgias
OFTALMOLOGIA
olhos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).