Como funciona a cirurgia para mudar a cor dos olhos?

Influenciadoras estão saindo do Brasil para fazer uma cirurgia estética proibida por aqui: a ceratopigmentação.

Os exemplos mais recentes são de Andressa Urach e Maya Massafera. Os olhos das duas são naturalmente escuros. Mas, após a cirurgia, as íris de Urach ficaram azuis, e as de Massafera ficaram esverdeadas. Elas não foram as primeiras a procurar o procedimento: em 2023, a modelo brasileira Layyons Valença fez a cirurgia em Lausanne, na Suíça.

No começo, Urach gostou do resultado. No Instagram, ela escreveu que não mudou “só a cor do olho… Eu mudei o jeito de me olhar”. Abaixo, você pode conferir como ficou o antes e depois da ceratopigmentação.

Num vídeo ao lado da influenciadora, o médico Renato de Natale promete uma cirurgia rápida e sem dor, mudando a cor dos olhos de forma “não invasiva”. Mas será que isso é verdade?

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Poucos dias depois, também no Instagram, Urach escreveu que estava arrependida do procedimento devido à dor forte após a operação. Entenda como funciona a cirurgia de mudança de cor dos olhos – e por que ela é extremamente arriscada e proibida no Brasil.

Como funciona a cirurgia

A cor natural dos olhos é determinada pela quantidade e distribuição da proteína melanina, também responsável pela coloração da pele e do cabelo, na íris. Quanto mais melanina, mais castanho. Quanto menos melanina, mais azul. A ceratopigmentação não altera a informação genética do paciente para mudar a cor da íris. O que acontece é algo parecido com uma tatuagem na córnea.

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Numa ceratopigmentação, os pigmentos são aplicados na camada intermediária da córnea, uma estrutura transparente que ajuda a focar a luz na retina para garantir uma visão nítida. Essa “pintura” da córnea altera a cor dos olhos definitivamente.

O procedimento é muito rápido (e caro), e pode ser feito com microagulhas ou laser. No caso das agulhinhas, pequenas perfurações são feitas na córnea para depositar os pigmentos, como uma tatuagem tradicional.

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O laser é um pouco menos agressivo: ele abre um espaço na córnea para depositar todo o pigmento de uma vez só. Com laser, também dá para queimar os pigmentos castanhos do olho, deixando apenas os mais claros. Sem a melanina, o olho escuro pode ficar azul. Nesses casos, o resultado não é imediato, e o olho claro pode aparecer em algumas semanas.

Essa cirurgia surgiu com um propósito terapêutico, e não estético. O objetivo original da ceratopigmentação é ajudar pessoas com sequelas graves nos olhos, como perda total de visão. Nesses casos, a ideia seria deixar o órgão mais parecido com um olho saudável. Um exemplo disso são as correções de manchas brancas nos olhos de pessoas cegas. Nessas circunstâncias, o procedimento é permitido no Brasil.

Para fins puramente estéticos, a cirurgia é proibida em diversos países. O principal perigo de mudar a cor dos olhos cirurgicamente é o desenvolvimento posterior de glaucoma, doença que atinge o nervo óptico por causa de um aumento da pressão intraocular. Essa condição pode levar à cegueira.

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Os micropigmentos que colorem a córnea podem acabar entupindo o sistema de drenagem do olho, impedindo a circulação do humor aquoso – líquido que hidrata e controla a pressão intraocular. Se esse líquido não consegue escoar pelos olhos, a pressão aumenta, o que pode levar ao glaucoma.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia desaconselha o procedimento em pacientes com visão saudável – o que inclui pessoas com miopia, hipermetropia ou astigmatismo. A questão aqui é a cegueira. Além do possível desenvolvimento de glaucoma, a cirurgia estética também pode causar inflamações e infecções dos olhos, e os pacientes podem sofrer com ardência, dor e fotofobia (sensibilidade à luz). A tatuagem de córnea também pode complicar procedimentos futuros, como a cirurgia de catarata.

A ceratopigmentação é um procedimento irreversível e cheio de riscos. Se você quer mudar a cor dos olhos, o caminho mais seguro, barato e fácil é simplesmente usar lente de contato.

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