O Vision Pro, headset de realidade virtual e aumentada da Apple, é capaz de gerar imagens com um nível de qualidade inédito – no modo RA, ele cria objetos virtuais que parecem de verdade mesmo, e o modo RV coloca você em ambientes virtuais convincentes. Ele está bem à frente de qualquer outro headset. É um triunfo de engenharia, protegido por mais de 5.000 patentes.

Mas desde que foi lançado nos EUA, em fevereiro, o aparelho vem enfrentando duas questões: seu preço, US$ 3.500, e a relativa escassez de conteúdo gravado no formato Apple Immersive Video, de realidade virtual. Agora, a Apple tenta mudar isso anunciando um pacote de lançamentos com séries, esportes, música e um curta-metragem produzidos para o Vision Pro.

O primeiro deles é uma série de viagens, chamada Boundless (“sem limites”, em inglês), que estreou na última quinta-feira (18). Seu primeiro episódio mostra, em realidade virtual, como é voar num balão. Em agosto, será a vez de Wild Life, uma série de documentários de vida animal. Em setembro, o Vision Pro receberá Elevated, série que mostra pontos turisticos do alto – em VR.

No segundo semestre, ainda sem data definida, o headset da Apple receberá a gravação de um show com o artista The Weeknd, e um curta-metragem, Submerged, escrito e dirigido pelo suíço Edward Berger (vencedor do Oscar 2023 por Nada de Novo no Front). Também estrearão um programa da NBA, mostrando em realidade virtual o All-Star Weekend deste ano, e Big-Wave Surfing, uma série de surfe produzida em conjunto com a Red Bull.

Eles se juntarão à atual biblioteca de vídeos disponíveis no formato Apple Immersive Video, que incluem episódios das séries Adventure e Prehistoric Planet, bem como uma demo de futebol.

É possível gravar vídeos “espaciais”, em 3D, para o Vision Pro usando um iPhone 15 Pro. Eles rodam numa janelinha flutuante. O formato Apple Immersive Video é diferente: ele preenche todo o seu campo de visão, em realidade virtual. Por isso, requer câmeras especiais.

Recentemente, a empresa americana Blackmagic anunciou a URSA Cine Immersive, a primeira câmera projetada para o novo formato da Apple. Ela será lançada no segundo semestre, e seu preço ainda não foi divulgado. Mas, como se trata de um equipamento profissional, será alto: a URSA Cine “normal”, não imersiva, custa US$ 16 mil.