RPG de ação é o primeiro grande título da Activision liberado no Game Pass, que também está ganhando outros jogos ótimos – e sinaliza um bom ano para o Xbox

Uso bastante o Game Pass. Nos últimos anos, 40% dos jogos que zerei vieram dele. Por isso -como você, caso seja usuário do serviço da Microsoft, também talvez tenha sentido-, ele começou a dar sinais de esgotamento de uns tempos para cá. Depois de Starfield e Forza Motorsport, e do surpreendente indie Jusant, nada ali capturou minha atenção.

Mas nesta semana isso finalmente mudou, com a chegada de Diablo IV, um RPG de ação vendeu mais de 10 milhões de cópias já no lançamento, em junho de 2023. Agora, é o primeiro blockbuster da Activision Blizzard (que a Microsoft comprou por US$ 68,7 bilhões, no maior negócio da história da indústria de games) a ser liberado no serviço.

A Microsoft anunciou a chegada de Diablo IV na mesma apresentação, em fevereiro, na qual fez um anúncio polêmico: quatro jogos exclusivos do Xbox seriam lançados em outras plataformas. Foi um jeito de contrabalançar essa decisão, que causou rebuliço entre os fãs do console (mas acabou tendo efeito prático limitado, já que entre os quatro games da lista não havia, com a possível exceção de Sea of Thieves, nenhuma “joia da coroa” do Xbox).

Diablo IV no Game Pass é a melhor novidade da indústria de games em 2024 – um ano que, à exceção de Mario vs Donkey Kong, ainda não teve grandes lançamentos.

Continua após a publicidade

O RPG chega ao Game Pass num mês especialmente forte para o serviço, que também está recebendo os ótimos The Quarry (uma história de terror interativa que vai se desenrolando conforme as suas decisões, e tem 186 finais diferentes), Evil West (game de tiro em terceira pessoa que mistura caubóis, zumbis e gráficos excelentes), Terra Invicta (jogo de estratégia em que você defende a Terra de invasores alienígenas) e, para algo mais casual, o divertido game de corrida Hot Wheels Unleashed 2, com carros em miniatura.

É uma bela seleção, que responde bem a uma dúvida recorrente de todo usuário do Game Pass: vale a pena continuar assinando? Houve momentos em que talvez não. Mas, hoje, vale sim.

A vitalidade renovada do serviço posiciona bem o Xbox em 2024 – o console também irá ganhar, provavelmente no segundo semestre, o esperado Indiana Jones e o grande círculo, game que está sendo desenvolvido pelo estúdio sueco MachineGames (autor do ótimo reboot da série Wolfenstein) e será liberado no Game Pass já no dia de lançamento.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram