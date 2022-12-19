Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Saúde

China vive primeira grande onda de Covid; autoridades falam em até 800 milhões de infectados nos próximos 90 dias

Após afrouxar restrições sanitárias, país tem explosão no número de casos; em Pequim, demanda por ambulâncias aumenta 600%, e crematório opera 24h por dia; nação ainda não tem vacina de mRNA, mas chineses se antecipam e viajam para tomar a da Pfizer em Macau, onde ela é permitida

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 dez 2022, 16h54 | Atualizado em 6 set 2024, 10h20
Multidão de pessoas asiáticas indo para o trabalho na hora do rush. A maioria usa máscara.
 (MR.Cole_Photographer/Getty Images)
Continua após publicidade
China vive primeira grande onda de Covid; autoridades falam em até 800 milhões de infectados nos próximos 90 dias Priorizar nos meus resultados Google

Após afrouxar restrições sanitárias, país tem explosão no número de casos; em Pequim, demanda por ambulâncias aumenta 600%, e crematório opera 24h por dia; nação ainda não tem vacina de mRNA, mas chineses se antecipam e viajam para tomar a da Pfizer em Macau, onde ela é permitida

Após uma onda de protestos em novembro, o governo decidiu afrouxar as medidas anti-Covid a partir da primeira semana de dezembro. É uma medida inédita, com consequências igualmente inéditas: nos últimos dias, o país começou a enfrentar sua primeira grande onda de infecções. 

A China parou de divulgar o número de casos, mas o efeito já é visível em várias cidades – e as autoridades preveem um crescimento exponencial. O vice-diretor do Chinese Center for Disease Control afirmou que até 60% da população chinesa poderá ser infectada pelo coronavírus nos próximos três meses. Isso dá mais de 800 milhões de pessoas. É uma estimativa avassaladora – no resto do mundo, houve pouco mais de 653 milhões de casos em três anos de pandemia.

Em Pequim, um dos crematórios designados para receber os corpos dos mortos pela Covid está trabalhando 24 horas por dia – segundo um funcionário, ouvido pelo Wall Street Journal, o local tem recebido em média 200 corpos por dia, contra 30 a 40 antes da onda de Covid. Também em Pequim, segundo o WSJ, o serviço de ambulâncias está recebendo 30 mil chamadas por dia, seis vezes a demanda normal – e as autoridades pediram que a população só o acione em último caso. 

Siga
Continua após a publicidade

Em Xangai, afirma a agência Reuters, o movimento nas ruas despencou: com medo da onda de Covid, a população está preferindo ficar em casa – e as autoridades anunciaram que as escolas deverão fazer as aulas remotamente, pela internet, a partir de hoje (19). 

Já faltam medicamentos e testes de Covid nas farmácias de várias cidades, até de fora da China: isso também acontece em Hong Kong, Macau e até na Austrália, pois os chineses estão comprando remédios e testes via internet (ou recebendo encomendas enviadas por parentes e amigos que moram nesses locais). 

Continua após a publicidade

Quase 90% dos chineses foram vacinados contra a Covid – mas, até hoje, o país não dispõe das vacinas de mRNA, que oferecem maior proteção. Além disso, nenhuma vacina é 100% eficaz. E a população da China é imensa. 

Esses três fatores significam que o país pode acabar tendo grande quantidade de mortes por Covid. Uma projeção feita pelo Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), da Universidade de Washington, estima que a China poderá somar 1 milhão de óbitos pela doença ao longo de 2023. (Os dados oficiais não parecem nada confiáveis: ontem, o governo chinês anunciou apenas duas mortes por Covid, as primeiras desde o dia 3 de dezembro.)  

Continua após a publicidade
Foto da caixinha da vacina Walvax.
Vacina de mRNA desenvolvida pela empresa chinesa Walvax Biotech. (Future Publishing / Colaborador/Getty Images)

Nesse cenário, alguns chineses começaram a viajar até Macau para tomar a vacina da Pfizer, que é aplicada lá – a península esteve sob controle português até 1999 e hoje pertence à China, mas é uma região autônoma, com leis diferentes do resto do país. 

Continua após a publicidade

A China está desenvolvendo sua própria vacina de mRNA. Ela foi criada pela empresa Walwax Biotech, mas ainda não está liberada para uso no país. Assim como no caso da Coronavac (que foi aprovada no Brasil em 17/1/2021, três semanas antes da própria China), o governo chinês preferiu esperar a aplicação em outro país antes de autorizar o uso da Walwax em seu próprio território. Desta vez, a escolhida foi a Indonésia, onde a nova vacina foi liberada no dia 30 de setembro.  

A China tem resistido a adotar as vacinas de mRNA americanas. Na semana passada, ela autorizou o uso da vacina da Pfizer – mas só para os alemães que vivem no país. Trata-se de uma medida mais diplomática do que sanitária. 

Continua após a publicidade

Isso porque a vacina da Pfizer foi criada junto com a empresa BioNTech, da Alemanha, país que adotou uma contrapartida: liberou o uso da Coronavac pelos chineses que vivem em seu território (caso eles queiram). O intercâmbio foi negociado em novembro, durante a visita à China do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. 

Publicidade
TAGS:
China
Coronavírus
Covid-19
Vacinas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).