Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Complexo e original, “Alan Wake II” é um exemplo para o futuro dos games

Roteiro sofisticado, sequências em live action e gráficos de próxima geração impulsionam terror psicológico finlandês - que aponta um novo caminho para a indústria 

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2023, 10h43 | Atualizado em 6 set 2024, 15h35
Cena do jogo Alan Wake 2.
 (Divulgação/Reprodução)
Continua após publicidade
Complexo e original, “Alan Wake II” é um exemplo para o futuro dos games Priorizar nos meus resultados Google

Roteiro sofisticado, sequências em live action e gráficos de próxima geração impulsionam terror psicológico finlandês – que aponta um novo caminho para a indústria 

O primeiro Alan Wake, de 2010, chamou a atenção pelo enredo maduro: Alan, o protagonista, era assombrado por fenômenos paranormais que na verdade resultavam, em boa parte, do seu alcoolismo. Bebia para escrever, a história acontecia conforme ele a redigia – e, ao mesmo tempo, ia se lembrando de coisas que havia tentado esquecer. 

O game foi exclusivo do Xbox 360, e por isso não explodiu como poderia: virou cult, não blockbuster. Um êxito técnico e artístico – mas, em vendas, uma decepção para o estúdio finlandês Remedy (que vinha de Max Payne I e II, dois grandes hits). E a Microsoft, a quem os finlandeses estavam contratualmente amarrados, não quis mais saber de Alan Wake. 

O tempo passou, o estúdio fez mais um jogo (o ótimo Quantum Break, que também foi prejudicado por ser exclusivo do Xbox, numa geração em que ele tinha um público bem menor que o PlayStation), e o contrato acabou. 

Siga
Continua após a publicidade

Livres, em 2019 os finlandeses lançaram Control: graficamente avançado, visualmente  original, e com uma narrativa densa, que combina deep state, ciência e paranormalidade. Ganhou vários prêmios internacionais de “jogo do ano”, e colocou a Remedy entre os grandes estúdios. Deu a ela o dinheiro e a confiança necessárias para voltar ao começo – e produzir Alan Wake II, que está sendo lançado hoje para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. 

Cena do jogo Alan Wake 2.
(Remedy Entertainment/Reprodução)
Continua após a publicidade

É um jogo de ação em terceira pessoa, no qual você comanda dois personagens: Saga, uma agente do FBI, e Alan, que reaparece em circunstâncias estranhas. O objetivo é descobrir o que aconteceu com ele nos últimos 13 anos, investigar uma série de crimes estranhos e (sem spoilers) entender a relação entre as duas coisas. 

O enredo, como antes, se desenrola pelas páginas de Alan. Mas a metanarrativa é só o ponto de partida para o enredo, que explora universos paralelos, viagens no tempo e relações de causalidade de forma brilhante. Alan Wake II está para os games como Inception (A Origem), de Christopher Nolan, está para o cinema. É rico, complexo, um pouco difícil até. 

Continua após a publicidade
Cena live action do jogo Alan Wake 2.
(Remedy Entertainment/Reprodução)

Parte da história é contada em live action, com atores e sequências filmadas (como a Remedy havia feito em Quantum Break). Isso aumenta muito a sensação de imersão, poderia ser adotado em mais games. As cenas têm bom nível de produção, não destoariam em Hollywood. E ótimas atuações: o finlandês Ilkka Villi retrata perfeitamente a neurose de Alan. 

Continua após a publicidade

Os gráficos do jogo estão um passo à frente da indústria: são inquestionavelmente next-gen. Sabe aquelas demonstrações incríveis da Unreal Engine 5, que sempre encantam mas nunca chegam aos jogos? Em alguns momentos, Alan Wake II (que foi desenvolvido com a engine finlandesa Northlight) se aproxima disso. Veja um exemplo:

Continua após a publicidade

Essa riqueza visual tem um preço: o jogo é muito pesado, mesmo. Nós testamos no PC, com uma placa de vídeo RTX 3080Ti. Ela é bem forte, executa 34 teraflops (34 trilhões de operações por segundo, o triplo do PlayStation 5). 

Mas, ao contrário do que aconteceu em Starfield e em Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, não tirou de letra: pela primeira vez, não deu para jogar em 4K, a 60 fps, com todos os recursos gráficos no máximo. 

Foi preciso ceder: jogamos a 4K (via DLSS Desempenho, com renderização interna 1920×1080) e com o nível de detalhes no Alto – mas o Ray Tracing no Baixo. E a 30 fps. Para conseguir 60, seria preciso sacrificar efeitos gráficos, o que não vale a pena (Alan Wake II tem ritmo cadenciado, bem de 30 fps). 

Cena do jogo Alan Wake 2.
(Remedy Entertainment/Reprodução)

A placa de vídeo mínima para jogar é uma RTX 2060 ou Radeon RX 6600 – mas a recomendada já é uma RTX 3070 ou Radeon 6700XT (e isso para 1080p, com renderização interna abaixo disso e upscaling via DLSS ou FSR). Em suma: Alan Wake II faz os PCs sofrerem. É o Crysis do nosso tempo.

Mas se ele é pesado até para o PC, como ficam os consoles? Surpreendentemente bem. Não tivemos acesso pré-lançamento às versões para console, mas o primeiro teste do canal Digital Foundry mostra que, no PS5, a Remedy soube equilibrar bem as coisas, com ótimo resultado. O jogo fica menos bonito do que no PC, sim – mas continua muito bonito.  

Entre uma e outra sequência de ação, você vai coletando provas, que aí precisa montar num quadro de investigação – aqueles com barbante, como dos filmes. Nem sempre está claro qual peça se encaixa em qual lugar, o que resulta em puzzles interessantes.  

Cena do quadro de investigação do jogo Alan Wake 2.
(Remedy Entertainment/Reprodução)

Alan Wake II é difícil. Em certos momentos, passa da conta nisso (mesmo no nível de dificuldade “História”, o mais baixo, que deveria ser bobinho). Também é um pouco hermético em certas fases – às vezes você fica perdido, sem saber o que deve fazer. 

E poderia, sim, ter mais combate e ser mais ágil, especialmente no começo. A parte de exploração é legal, mas requer um grau de atenção sustentada que, hoje em dia, nem todo mundo consegue ter

Em suma: Alan Wake II demanda um certo esforço. Mas o recompensa com uma experiência original e marcante, que fica na cabeça por bastante tempo e aponta um novo caminho, mais sofisticado e complexo, para os games. Vale a pena – inclusive porque está sendo lançado a um preço bem abaixo da média dos títulos “AAA”.  

Alan Wake II está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Custa R$ 225 no PC e R$ 270 nos consoles.

Publicidade
TAGS:
Games
Microsoft
Playstation
Sony
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).