Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Saúde

Dados preliminares sugerem que vacina Pfizer protege contra a variante Omicron

Indivíduos totalmente vacinados parecem estar protegidos, diz ministro da Saúde de Israel; fundador da BioNTech, que desenvolveu a vacina com a Pfizer, acredita que ela deve continuar eficaz e diz que a sociedade não deve "se apavorar" com a nova variante

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 dez 2021, 10h21 | Atualizado em 6 set 2024, 09h25
Um frasco da vacina Pfizer-BioNTech no centro da imagem.
 (Diego Puletto/Getty Images)
Continua após publicidade
Dados preliminares sugerem que vacina Pfizer protege contra a variante Omicron Priorizar nos meus resultados Google

Indivíduos totalmente vacinados parecem estar protegidos, diz ministro da Saúde de Israel; fundador da BioNTech, que desenvolveu a vacina com a Pfizer, acredita que ela deve continuar eficaz e diz que a sociedade não deve “se apavorar” com a nova variante

“Nos próximos dias nós teremos informações mais precisas sobre a eficácia da vacina contra a Omicron, mas já existe espaço para otimismo, e há indicações iniciais de que as pessoas cuja vacinação ainda está válida [que tomaram a segunda dose há menos de 6 meses] ou receberam um booster [dose de reforço] estarão protegidas contra esta variante”, disse o ministro da Saúde de Israel, Nitzan Horowitz, ao jornal Jerusalem Post.

Algumas horas depois, o canal de TV israelense Keshet 12 divulgou dados preliminares, supostamente obtidos na África do Sul e na Europa, afirmando que a vacina Pfizer teria 90% de eficácia contra a Omicron. A má notícia, ainda segundo o canal, é que a nova variante seria 30% mais contagiosa do que a Delta – e pessoas que não se vacinaram, ou não receberam a dose de reforço, teriam 2,4 vezes mais chance de desenvolver Covid grave (essa comparação é com a variante original do Sars-CoV-2, não com a Delta).

Continua após a publicidade

As informações ainda são escassas e truncadas, mas apontam numa direção diferente dos primeiros sinais, que geraram uma onda de pânico global envolvendo a Omicron, e das declarações do CEO do laboratório Moderna, que mencionou uma possível queda de eficácia. O imunologista alemão Ugur Sahin, fundador e CEO da BioNTech (que desenvolveu a vacina em conjunto com a Pfizer), deu entrevistas a alguns veículos de imprensa – nas quais adotou um discurso otimista. “Nós achamos que é provável que as pessoas [vacinadas] tenham uma proteção substancial contra doença severa [que requer internação] causada pela Omicron”, disse à Reuters

Siga
Continua após a publicidade

“Nossa crença é baseada na ciência. Quando um vírus adquire escape imunológico, ele consegue isso contra [os] anticorpos. Mas existe um segundo nível de resposta imunológica, que protege contra doença severa: as células T”, afirmou ao Wall Street Journal. Isso significa que, mesmo se as vacinas perderem eficácia contra o contágio por Omicron (o que é considerado provável), elas continuarão evitando Covid grave. 

Continua após a publicidade

Enquanto os anticorpos atacam diretamente o vírus (se encaixam a ele, e com isso o neutralizam), as células T atuam de outra forma: elas matam células que estiverem infectadas, freando a progressão da doença. “Não se apavorem”, disse Sahin. “O plano continua o mesmo: acelerar a terceira dose”. 

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
vacina
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).