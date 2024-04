Macs com chip M4 poderão ter recursos de inteligência artificial

Das gigantes da tecnologia, a Apple é a unica que ainda não embarcou na onda da IA. Mas isso deve mudar logo. Os chip M4, que devem ser lançados este ano em uma nova geração de Macbooks e iMacs, terão funções dedicadas ao processamento de inteligência artificial.

A afirmação é do colunista Mark Gurman, da agência Bloomberg, que cita fontes internas da Apple. Ele tem um bom retrospecto de antecipar novidades da empresa (acertou quase todos os detalhes do Vision Pro).

Segundo Gurman, o M4 terá pelo menos três versões – da mesma forma que o atual M3, que é produzido nos modelos M3, M3 Pro e M3 Max. Os chips atuais, vale destacar, já possuem circuitos dedicados ao processamento de IA: é a chamada Neural Engine, que tem 16 núcleos só para isso.

Mas ainda há poucos softwares, principalmente destinados a usuário final, que os aproveitem. Com a chegada do M4, isso deve mudar – pois a Apple deverá incluir recursos de inteligência artificial no próprio macOS.

Recentemente, a Intel lançou os processadores Core Ultra, que possuem circuitos dedicados à IA. E acredita-se que a próxima versão do Windows, que deverá ser apresentada pela Microsoft nos próximos meses, também terá ênfase na inteligência artificial – os notebooks que vierem de fábrica com ele terão até um botão dedicado no teclado, que dará acesso imediato ao assistente Copilot. Em suma, a indústria de laptops e desktops também quer surfar a onda da IA.

Outra novidade do Apple M4, que será fabricado no processo de 3 nanômetros (o mesmo usado no atual M3), é que ele poderá suportar mais memória RAM – segundo Gurman, o limite máximo passará a 512 GB, bem mais que os 192 GB atuais.

Isso parece (e é) um exagero para usuários comuns, mas é relevante para os Macs de uso profissional, usados em estúdios de cinema e de produção gráfica 3D.

Isso porque, ao contrário do que acontece nos PCs, nos Macs com Apple Silicon a memória RAM é integrada ao processador, o que a torna bem mais rápida – mas impede que você compre mais e faça um upgrade (a quantidade de RAM que vem de fábrica não pode ser expandida).

