“Mario & Luigi: Brothership” transporta a dupla da Nintendo para RPG

Se você olhar Mario & Luigi: Brothership de passagem, sem muita atenção, pode achar que se trata de mais um jogo de plataforma (em que o jogador pula para atravessar obstáculos) da consagrada franquia da Nintendo. Mas, na verdade, Brothership é algo distinto: um RPG baseado em turnos, com mais ênfase na estratégia do que na habilidade pura.

Quando você se depara com um inimigo, por exemplo, pode pular sobre a cabeça dele, como nos Mario tradicionais. A diferença é que isso inicia uma sequência na qual você e o computador selecionam, um de cada vez, as ações que irão tomar (como atacar, fugir ou se defender). Também é possível usar itens, como roupas e ferramentas que você vai coletando ao longo do game, para melhorar o ataque e a defesa de cada personagem.

Até há um componente de habilidade envolvido (após selecionar um ataque, você consegue aumentar seu dano apertando um botão na hora certa), mas a sequência de ações que você e o computador escolhem, e o poder associado a cada uma delas, é que determinam quem sairá vencedor de cada enfrentamento.

Entre uma batalha e outra você atravessa cenários 3D, em perspectiva isométrica, controlando Mario e Luigi ao mesmo tempo. Luigi acompanha automaticamente a caminhada de Mario (não é preciso guiá-lo separadamente, como em Brothers: a tale of two sons), e dá uma força em determinados instantes – se você apertar um botão, ele ajuda o irmão a alcançar plataformas mais altas, por exemplo. Luigi também mostra, em certos momentos, dicas de como solucionar puzzles que vão aparecendo durante o jogo.

Continua após a publicidade

Como todo RPG, Brothership tem muitos diálogos entre os personagens. Por isso, vale destacar que ele foi traduzido pela Nintendo, e está totalmente em português.

Os RPGs por turno têm uma legião de fãs – tanto que Brothership é o oitavo da série Mario & Luigi, dedicada a esse gênero de games (ela começou em 2003 com Mario & Luigi: Superstar Saga, para o console Game Boy Advance).

Continua após a publicidade

Se você gosta desse tipo de jogo, Mario & Luigi: Brothership é uma ótima opção, com batalhas longas e cheias de variáveis. Mas bem que a Nintendo poderia aproveitar a ideia e lançar também um platformer, 100% dedicado à ação, com o jogador controlando os dois irmãos ao mesmo tempo.

Mario & Luigi: Brothership será lançado nesta quinta-feira, dia 7/11, para o Nintendo Switch, por R$ 299. Também estará disponível em mídia física, por R$ 349 (veja exemplo abaixo, da Amazon).