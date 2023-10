Atualizado em 30 out 2023, 12h00 - Publicado em 30 out 2023, 11h31

Esperto e não intrusivo, sistema ajuda a atravessar as fases mais avançadas do novo game – que viraram assunto devido ao grau de dificuldade

Super Mario Bros. Wonder, para Nintendo Switch, chegou fazendo sucesso. Vendeu 668 mil cópias no Japão, e teve o melhor lançamento da franquia na Europa. É um bom jogo, com gráficos bonitos (especialmente nos cenários que usam o efeito de paralaxe) e mecânicas criativas: você interage com o ambiente e os inimigos de formas interessantes e também conquista “insígnias”, itens modificadores que dão habilidades diferentes a Mario.

Não é revolucionário, como um Mario Galaxy, mas está à altura da franquia: traz o level design inventivo e polido que se espera da Nintendo. Uma boa pedida para os proprietários de Switch. Com um porém: sua dificuldade, que tem gerado discussões.

Muitos dos 152 níveis são fáceis demais – e alguns também viraram assunto, nas redes sociais, pelo grau de dificuldade elevado. Veja o vídeo abaixo, que mostra a fase “Sunbaked Desert Special”:

Está longe de ser o platformer mais brutal de todos os tempos, mas é difícil, sim. Outras fases, como “Climb to the Beat”, também – há relatos de jogadores que chegaram a tentar 200 vezes até conseguir atravessá-la.

Quanto aos níveis fáceis demais, não há muito o que fazer (dá para jogar novamente alguns deles e tentar pegar um ou outro item que tenha escapado). Já para os muito difíceis, o game tem uma resposta: seu modo online, que é um pouco diferente.

Nele, você atravessa as fases junto com outros jogadores (os servidores da Nintendo arranjam gente, de forma quase imediata), sem interferir com eles – os outros personagens aparecem como “fantasmas” transparentes, não atrapalham em nada.

O ponto é que, se você morrer, tem cinco segundos para correr atrás das outras pessoas: se conseguir encostar numa delas (ou ela vier ajudá-lo), o seu personagem é ressuscitado. Isso ajuda bastante a atravessar fases mais difíceis sem ter de recomeçar. E não tira o desafio do jogo; é só um fôlego extra para os momentos de frustração.

Para ativar o modo online, basta procurar no mapa o item correspondente: ele parece uma antena parabólica (veja acima), e aparece várias vezes ao longo da história.

Dá para jogar sozinho, e só acionar o modo online antes de encarar os níveis mais difíceis, ou deixá-lo ligado direto. É necessário ter uma assinatura do serviço Nintendo Online (R$ 20 mensais).

Super Mario Wonder custa R$ 299 na versão digital. Também está disponível em mídia física, por R$ 349 (veja exemplo abaixo).