Novo sistema de pilotagem é o destaque em “F1 24”

Diz a lenda que o game da Fórmula 1, produzido pelo estúdio inglês Codemasters e lançado pela Electronic Arts, é feito por duas equipes separadas, que vão se alternando – e é por isso que certas coisas, como o Braking Point (um modo campanha, em que você assume o papel de um piloto fictício), só aparecem de dois em dois anos. Não dá para saber.

Mas é fato que, após uma enxurrada de novidades em F1 23, o sucessor é bem mais comedido nesse aspecto. No novo jogo, que será lançado nesta sexta (31) para PlayStation, Xbox e PC, as principais inovações são o sistema Dynamic Handling, que promete transformar o controle do carro, e as mudanças no modo carreira.

Segundo os criadores do jogo, o Dynamic Handling é a maior mudança já feita nos games de F1 da Codemasters, e inclui novos modelos de simulação aerodinâmica e de pneus. Tem como objetivo aumentar o realismo – e, ao mesmo tempo, deixar o carro mais previsível e fácil de domar.

Na prática, ele não é assim tão revolucionário; mas é bem-vindo. Em 2022, a Codemasters interpretou as mudanças no regulamento da Fórmula 1 de um jeito que talvez tenha sido rigoroso demais – e o resultado foi que, no game, os carros ficaram “pesados”, saindo muito de frente. Isso foi corrigido no jogo do ano passado; e, agora, melhorou mais um pouco.

Testamos F1 24 no PC, usando um controle de Xbox Series, e foi fácil notar a diferença em relação ao jogo anterior. Os carros parecem mais plantados e estáveis, sem pular tanto nas zebras, e ao mesmo tempo têm leve tendência a sair de traseira – o que é facilmente controlável, e deixa a condução mais divertida.

O novo modo carreira permite que você jogue como os pilotos de verdade (não somente criando o seu próprio personagem, como em F1 23), o que é bacana. Também ganhou uma subdivisão, o modo Challenge Career, em que você disputa um mini campeonato – e recebe uma pontuação que é comparada online com a dos demais jogadores.

Ao apresentar F1 24, a Electronic Arts destacou as melhorias feitas nas animações pré e pós corrida (grid walk, pódio etc), e nos rostos dos pilotos. De fato, melhoraram, mas ainda estão um pouco abaixo da qualidade gráfica do jogo em si, com os carros andando na pista. Provavelmente isso se deve a uma limitação da engine EGO, da Codemasters – que é otimizada para desenhar carros, não pessoas.

Por falar em gráficos, quatro circuitos (Silverstone, Spa, Lusail e Jeddah) receberam melhorias e atualizações, e ficaram mais bonitos e reais. Mas, tirando isso, o visual é o mesmo das edições anteriores. Testamos o game usando uma placa de vídeo RTX 3080 Ti, e conseguimos rodá-lo confortavelmente a 60 fps, em 4K, com todas as definições gráficas no máximo (exceto os ajustes de ray tracing, que colocamos em “alto”).

F1 24 não é revolucionário; mas não precisa ser. Quem joga online geralmente acaba comprando o novo game da Fórmula 1 – simplesmente porque, após alguns meses, as demais pessoas vão migrando. Não é um título que seja imprescindível pegar no lançamento; mas pode valer a pena, com desconto, um pouco mais tarde.

F1 24 será lançado dia 31 nas lojas online do PlayStation e do Xbox, e na Steam (PC), por R$ 350. Também estará disponível em mídia física para PS5, por R$ 315 (veja link abaixo)