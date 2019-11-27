Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Sociedade

O dólar está alto. Mas já esteve muito mais

R$ 7,60. Esse é o maior valor que a moeda americana já alcançou no Brasil. Veja quando - e por que - isso aconteceu.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 nov 2019, 15h30 | Atualizado em 5 set 2024, 08h58
 (Vagner Reis Reis / EyeEm/Getty Images)
Continua após publicidade
O dólar está alto. Mas já esteve muito mais Priorizar nos meus resultados Google

R$ 7,60. Esse é o maior valor que a moeda americana já alcançou no Brasil. Veja quando – e por que – isso aconteceu.

A forte alta do dólar, que disparou nos últimos dias e alcançou o valor de R$ 4,27, o maior já registrado, tem dominado as atenções do mercado financeiro – e preocupado quem pretende viajar ao exterior. Também é provável que, daqui a alguns meses, esse movimento gere pressão inflacionária (já que o Brasil importa insumos centrais da economia, como diesel e trigo). Mas o que nem todo mundo sabe é que, em valores reais, o dólar já esteve muito mais alto. E bota alto nisso. 

No segundo semestre de 2002, as turbulências do processo pré-eleitoral fizeram a moeda americana chegar a R$ 3,95 – um valor que, corrigido pela inflação acumulada de lá para cá, equivale a R$ 10,81. Porém, isso não leva em conta a inflação do dólar. A moeda americana também perdeu valor nesses últimos 17 anos. Se você descontar a inflação dos EUA, a cotação corrigida seria de R$ 7,60.  

Continua após a publicidade

Hoje é até difícil imaginar o impacto econômico de um dólar nessa altura, mas aconteceu. O temor de investidores estrangeiros com o prognóstico da corrida presidencial (provável vitória de Luis Inácio Lula da Silva) provocou intensa fuga de capital, e consequente alta da moeda americana por aqui. Fernando Henrique Cardoso estava terminando seu segundo mandato, e as reservas internacionais -os dólares que ficam guardados no Banco Central, e são usados para cobrir eventuais déficits na balança comercial- estavam em parcos US$ 32 bilhões. Naquele ano, o governo teve de pedir US$ 30 bilhões emprestados ao Fundo Monetário Internacional.

Siga
Continua após a publicidade

Após a eleição, o temor dos investidores não se concretizou: o governo Lula não implantou medidas restringindo a entrada e a saída de capital financeiro, cujo fluxo foi se normalizando. Em 2005, o Brasil pagou o empréstimo do FMI. Ao longo dos anos seguintes, a alta nos preços das commodities que o Brasil exporta (especialmente o petróleo e o minério de ferro) permitiu que o País fosse acumulando grande quantidade de reservas internacionais, que ascenderam a um patamar totalmente diferente: hoje, elas são de US$ 367,7 bilhões. 

É um valor mais do que suficiente para combater ondas especulativas e cobrir eventuais desequilíbrios na balança comercial (ou na balança de transações correntes, que é a balança comercial mais as remessas de lucros das empresas multinacionais para suas matrizes). Nos últimos 12 meses, nossa balança de transações correntes ficou negativa em US$ 54,8 bilhões. As reservas internacionais têm volume suficiente para cobrir isso por um certo tempo. Mesmo assim, vale notar que elas vêm tendo uma redução significativa: em junho, eram de US$ 390,5 bilhões. 

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).