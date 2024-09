PlayStation 5 Pro tem chip de vídeo 45% mais potente e upscaling gerado por IA

Em vídeo transmitido pela internet, o arquiteto-chefe do PlayStation 5, Mark Cerny, apresentou o novo console da Sony: o PlayStation 5 Pro. Ele tem três grandes diferenças em relação ao PS5 atual. Uma GPU mais poderosa, com 67% mais unidades computacionais e memória 28% mais rápida – o que, segundo a empresa, resulta em desempenho final 45% superior. Melhorias no sistema de ray tracing (renderização física dos raios de luz). E, como esperado, um sistema de upscaling alimentado por inteligência artificial – levando para os consoles uma tecnologia que vem sendo muito utilizada nos PCs.

O upscaling permite que o console renderize os jogos numa resolução menor, mas com maior quantidade de elementos gráficos e efeitos visuais, e aí aumente essa resolução, em tempo real, para 4K. O PlayStation 5 atual já faz isso – mas usando a tecnologia de upscaling da AMD, que não possui inteligência artificial.

O novo upscaler do PlayStation 5 Pro, que foi desenvolvido pela Sony, utiliza IA. O algoritmo de inteligência artificial (que se chama PlayStation Spectral Super Resolution, ou PSSR) é alimentado com cenas dos games, “aprende” a reconhecer os elementos gráficos de cada um – e, por isso, se torna capaz de aumentar a resolução da imagem com muito mais precisão. Isso é similar ao feito, no mundo dos PCs, pela tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling), presente nas placas da Nvidia.

Segundo a Sony, o PS5 Pro permitirá jogar a 60 quadros por segundo, mas com a mesma riqueza visual hoje oferecida pelo “modo qualidade” dos games (30 fps). A empresa mostrou demonstrações de alguns jogos, como Ratchet & Clank, Gran Turismo 7 e Spider-Man 2, rodando no novo console.

O novo console é 100% compatível com o PS5 atual – ambos rodarão os mesmos games, mas com maior qualidade e riqueza visual no PS5 Pro. Ele irá custar US$ 699, e será lançado nos EUA no dia 7 de novembro. O preço e a data de chegada ao Brasil ainda não foram divulgadas.

