Por que gatos não podem usar coleiras com guizo?

Não é raro ver um sininho amarrado às coleiras de gatos. O guizo balança e faz barulho à medida que o felino se movimenta. Além de avisar aos tutores por onde o bichinho anda, a principal função do som é proteger a vida selvagem de possíveis ataques felinos.

Caçar pequenas aves e roedores faz parte do instinto do animal. No entanto, a prática pode causar um desequilíbrio na biodiversidade local. Os guizos eram recomendados para gatos que eram soltos e sempre chegavam em casa com uma ave ou rato morto na boca. Se o felino usa uma coleira barulhenta, os pássaros identificam que há um predador chegando – e podem fugir antes que ele dê o bote.

Estima-se que os gatos matem de 1 a 4 bilhões de pássaros por ano nos Estados Unidos, o que pode reduzir drasticamente a população de aves local. Um estudo publicado em 2022 mostrou que o uso de guizos reduzir o número de presas caçadas entre 54% e 62%.

Mas o método não é perfeito.

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O barulho agudo do guizo pode ser uma fonte de estresse para o gatinho, que tem uma audição mais sensível que a humana. Se o sino já pode ser estressante para nós, imagine para um animal que anda com ele o tempo todo.

Além disso, os gatos são cuidadosos e silenciosos por natureza. Para além da caça, há outros momentos em que eles querem passar despercebidos – o que fica impossível com o guizo. Isso irrita os bichanos e os impede de expressar seus instintos.

O estresse constante pode torná-los mais ansiosos e violentos. Os gatos podem, inclusive, mudar seu padrão de movimento para evitar o barulho do guizo.

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Gatos mantidos em casa definitivamente não precisam de uma coleira barulhenta. Se o seu gato costuma sair para dar uma volta, uma alternativa ao sino são as coleiras super coloridas, como se fossem arco-íris. Estudos mostram que elas também alertam pássaros da presença de predadores, já que as aves têm uma visão aguçada. De brinde, você ganha a chance de ver seu gato parecendo um palhacinho.

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